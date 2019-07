Allerta meteo: codice giallo per temporali forti da mezzanotte di oggi

Fino alle 13 di mercoledì 10 luglio su tutta l'area della Città Metropolitana di Firenze

FIRENZE - Il Centro Funzionale Regionale ha emesso, per la zona comprendente il territorio della Città Metropolitana di Firenze, un bollettino di allerta meteo in codice giallo per rischio temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore.

Falla mezzanotte di oggi fino alle 13 di domani, mercoledì 10 luglio.

Nel pomeriggio di oggi, martedì, sono previsti isolati temporali lungo l'Appennino. In serata i temporali si estenderanno a tutta la regione, e potranno divenire di forte intensità.