Castelnuovo Berardenga: il bando per i contributi affitto. Come partecipare

C'è tempo fino a lunedì 5 agosto per presentare la domanda di partecipazione. Disponibile anche online

CASTELNUOVO BERARDENGA - Pubblicato l’avviso per i contributi affitto del Comune di Castelnuovo Berardenga.

Il bando, aperto fino a lunedì 5 agosto, permette ai cittadini residenti sul territorio castelnovino e in possesso dei requisiti previsti, di presentare la domanda per chiedere l’assegnazione di contributi a integrazione dei canoni di locazione per l’anno 2019.

Un sostegno concreto che il Comune di Castelnuovo Berardenga garantisce alle famiglie, grazie alle risorse stanziate dalla Regione Toscana.

"La nostra amministrazione comunale è da sempre vicina alle esigenze delle famiglie e vuole continuare a prendersi cura della propria comunità - affermano il sindaco Fabrizio Nepi e l'assessora per le politiche sociali Martina Borgogni - Il diritto alla casa rappresenta per noi una priorità, perché nessun cittadino resti indietro".

Info utili per la presentazione della domanda di accesso ai contributi

Per poter ottenere il contributo è necessario essere in possesso di attestazione ISEE dalla quale risultino un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) non superiore a 28.684,36 euro e un valore ISEE non superiore a 16.500 euro.

Le fasce di reddito previste sono due: fascia A e fascia B e all'interno di ognuna di queste verranno seguiti i criteri di priorità indicati nel bando.

Le domande di partecipazione, da presentare entro lunedì 5 agosto, devono essere compilate sui moduli appositamente predisposti dal Comune di Castelnuovo Berardenga, disponibili presso il Comune e sul sito www.comune.castelnuovo.si.it.