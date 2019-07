Nuova raccolta rifiuti a Castellina: "+13 per cento nella differenziata"

L'amministrazione fa appello alla cittadinanza: "I problemi maggiori nascono dall'uso improprio dei cassonetti"

CASTELLINA IN CHIANTI - L'amministrazione comunale di Castellina in Chianti interviene su Facebook, in merito alle frequenti segnalazioni "social" di problematiche relative alla raccolta dei rifiuti.

"Come ampiamente comunicato, descritto e ricordato nei mesi scorsi - scrive - è in corso l’applicazione di un nuovo sistema di raccolta, ancora da completare e in fase di perfezionamento, che ci dovrà portare al raggiungimento degli obbiettivi di legge sulla raccolta differenziata, con vantaggi per tutti".

"I responsabili del gestore Sei Toscana, accompagnati dal sindaco che sta seguendo personalmente l’applicazione del progetto - prosegue - sono stati anche la scorsa settimana sul territorio per verificare le situazioni di criticità e porvi rimedio. Come già comunicato, è disponibile anche la App di Sei Toscana che oltre ad avere una serie di informazioni e indicazioni utili sulla raccolta, permette di segnalare eventuali disservizi direttamente dallo smartphone e comunque le segnalazioni si possono fare anche alla Polizia Municipale, in maniera più utile ed efficiente che sui social network".

"Si ricorda - va avanti l'Amministrazione - che il progetto di Sei Toscana riguarda tutti i Comuni dell'Area senese ed è volto ad ottimizzare e migliorare soprattutto la raccolta differenziata che, come noto, ha percentuali ancora ben lontane dagli obiettivi minimi di legge e soprattutto da quelli che dovrebbero suggerire al comportamento dei singoli la vocazione e la cultura ambientale e agricola nel rispetto del nostro territorio".

"Pur con il progetto ancora in fase di completamento e quindi non a regime - va avanti l'analisi - i risultati di area del primo trimestre 2019, confrontati con il primo trimestre 2018, mostrano un rilevante aumento della raccolta differenziata di circa il 13%, mentre nei 6 (sei) anni precedenti, nonostante le raccomandazioni e le informazioni fornite, l’aumento della raccolta differenziata si era fermato intorno al 5% complessivo".

"Gran parte delle criticità relative alla capienza dei cassonetti che sono state rilevate, soprattutto nel centro storico, nascono dall'uso improprio dei cassonetti da parte di alcuni esercizi e strutture commerciali, che li riempiono molto spesso con rifiuti, indifferenziati, saturandone rapidamente la capacità. A tal proposito si ricorda, ancora una volta, che il Comune ha messo a disposizione da tempo agli esercizi commerciali il ritiro quotidiano dedicato "porta a porta" multimateriale (carta, cartone, vetro, plastica, imballi, ecc.) che aumenta notevolmente l'efficienza e il grado di raccolta differenziata e diminuisce la pressione sui cassonetti".

"Purtroppo, si verifica che alcune strutture non usino compiutamente o non usino affatto il servizio dedicato, continuando a riempire in maniera "indifferenziata" i cassonetti e riducendo quindi la capienza a disposizione della popolazione. Per questo motivo si invitano gli esercenti che ancora non operano in questo senso a usufruire del servizio "porta a porta", e più in generale la cittadinanza a impegnarsi nella raccolta differenziata e a collaborare per la buona riuscita del progetto, anche usando le altre isole di conferimento disponibili nella zona, qualora quella loro più vicina sia satura. Si invita e si confida nella collaborazione, nel buonsenso e nella responsabilità civica di tutta la cittadinanza, affinché questo Comune possa raggiungere i risultati previsti dalle attuali leggi, risultati che porteranno a tutti i cittadini risparmi in termini di minori tasse sui rifiuti, e soprattutto un miglior impatto ambientale e sostenibilità del nostro territorio.