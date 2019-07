Un giardino per ricordare il maestro di canto lirico Daniel Ferro e la sua musica

Il sindaco Sottani: "Un maestro di prim'ordine che in paese ha lasciato un segno culturale permanente"

GREVE IN CHIANTI - Un giardino da ascoltare in memoria di Daniel Ferro. Sembra di sentirlo suonare o meglio cantare il nuovo giardino pubblico pronto a diffondere le sue ‘armonie’ lungo viale Rosa Libri, a Greve.

Un legame quello con l’arte del canto che si rinsalda nel ricordo di Daniel Ferro, il grande cantante e docente lirico di fama internazionale che nel cuore del Chianti trovò casa artistica, fece scuola e radicò l’amore per la tradizione operistica. La sua attività formativa e concertistica, svolta dal 1995 tra le colline fiorentine, ha permesso di internazionalizzare il palcoscenico grevigiano e di elevare la qualità della formazione artistica nel canto lirico rivolta alle giovani promesse.

Anniversario d’argento per i 25 anni di presenza del Daniel Ferro Vocal Program che la giunta Sottani ha deciso di celebrare con una cerimonia festosa e l’intitolazione di uno spazio pubblico, riqualificato con oggetti di arredo in cotto e abbellito con decorazioni floreali, all’insegnante statunitense che contribuì a radicare in Toscana la cultura del canto lirico promuovendo nuovi linguaggi e sensibilità tra le istituzioni e le realtà locali, stimolando passioni e investendo sulla crescita dei talenti.

“Abbiamo rinnovato un sodalizio in vita da ben 25 anni – ha dichiarato il sindaco Paolo Sottani - il ricordo di un ‘maestro’ di prim’ordine sul piano artistico e formativo che a Greve in Chianti ha lasciato un segno culturale permanente. Daniel Ferro è stato insegnante di canto lirico nelle più importanti istituzioni artistiche del mondo e a Greve ha insegnato nella scuola che si affaccia sul giardino diffondendo le armonie del melodramma tra le bellezze del nostro territorio”.

Ad accompagnare il sindaco nella presentazione pubblica del Giardino dell’Armonia il vicesindaco Lorenzo Lotti e i familiari di Daniel Ferro, la moglie e i figli giunti per l’occasione dagli Stati Uniti e dall’Australia.

Passione per la cultura musicale e divertimento crescono nel nome di Daniel Ferro. “Aver legato questo giardino al concetto di armonia – conclude il sindaco – ha per noi un significato particolare, non si riferisce solo all’accezione musicale ma al tema della concordia, armonia inteso come strumento di pace, dialogo e tolleranza tra culture e popoli diversi, il nostro messaggio dunque si estende alla forza unificatrice che ha la cultura e alla valorizzazione del monumento ai caduti posto nel giardino in ricordo di tutte le vittime che hanno dato la loro vita in nome della libertà e della democrazia”.