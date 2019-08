50enne trovato morto in casa a Greve in Chianti. Verrà fatta autopsia

Dopo l'allarme del fratello i vigili del fuoco hanno forzato la porta di ingresso. Trovandolo morto

GREVE IN CHIANTI - E' stato trovato morto in casa un 50enne in via Vittorio Veneto, a Greve in Chianti, di fronte alla Coop, nella mattinata di oggi, venerdì 2 agosto.

A dare l'allarme dopo non aver avuto notizie sarebbe stato, secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, il fratello.

Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e i sanitari. Ma per lui non c'era niente da fare, è stato trovato già deceduto.

Sono intervenuti anche i carabinieri della Stazione di Greve in Chianti per svolgere tutte le formalità di rito.

E' stata disposta anche l'autopsia, anche se sembra che si sia trattato di morte per cause naturali.