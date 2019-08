Fascicolo Sanitario Elettronico, ora con referti di laboratorio trasfusionali

Il servizio attivo adesso a Firenze, Careggi, Meyer, Pistoia, Empoli, Viareggio, Massa, Pisa, Grosseto

FIRENZE E TOSCANA - Una novità nel Fascicolo Sanitario Elettronico: con l'ultimo aggiornamento, il FSE comprende una nuova cartella: Referti Laboratorio Trasfusionali, dedicata specificatamente ai risultati delle analisi previste dal percorso trasfusionale. Si tratta di un servizio in progress, non ancora attivo su tutto il territorio regionale. Finora, il servizio è stato attivato a Firenze, Careggi, Meyer, Pistoia, Empoli, Viareggio, Massa, Pisa, Grosseto. Nei prossimi mesi si estenderà a tutta la regione.

Entrando nel Fascicolo Sanitario Elettronico, i donatori potranno trovare una nuova cartella, Referti Laboratorio Trasfusionali, con i risultati delle analisi del sangue. I referti dei donatori, che normalmente vengono prodotti dai laboratori centrali delle Aziende sanitarie, sono segnati con un Tag, in modo da riconoscerli informaticamente. Questa taggatura permette di inserirli nel FSE, in un folder creato ad hoc, denominato "Referto Trasfusionale"

"Questo nuovo servizio, oltre ad essere un giusto riconoscimento per i donatori e una notevole semplificazione del percorso - è il commento dell'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi - costituisce sicuramente un importante strumento di comunicazione e di promozione della donazione del plasma e del sangue. Credo quindi sia opportuno che i donatori, anche tramite le Associazioni, vengano informati di questo nuovo servizio a loro dedicato".

"La donazione del plasma e del sangue, come sappiamo bene, oltre che un importantissimo gesto di solidarietà e di altruismo, è anche un momento importante di medicina preventiva - dice Simona Carli, responsabile del Centro Regionale Sangue -, perché gli esami di idoneità alla donazione sono una importantissima occasione di controllo e di verifica del proprio stato di salute. Proprio per questo diventa ancora più importante uno strumento come il FSE, che permette di ricevere sullo smartphone o su qualunque computer i risultati degli esami e di archiviarli con modalità che li rendono sempre consultabili in qualsiasi momento e per qualsiasi esigenza. E' per questo che non esito a dire che l'archiviazione degli esami dei donatori sul FSE è veramente un bel servizio per i donatori. Il nostro modo di dire loro: grazie!!!".

Il numero verde della Regione, 800 55 60 60, è a disposizione dei donatori, per qualsiasi altro dettaglio su questo nuovo servizio.