Il Chianti in tv. San Gusmè domenica 18 agosto "A zonzo" su Rtv38

Il borgo di Castelnuovo Berardenga protagonista nella trasmissione di Serena Magnanensi e Kagliostro

SAN GUSME' (CASTELNUOVO BERARDENGA) - Appuntamento in tv per conoscere da vicino San Gusmè e dintorni.

Domenica 18 agosto, alle 18.55, il borgo chiantigiano nel comune di Castelnuovo Berardenga sarà protagonista su Rtv38 nella puntata della trasmissione "A Zonzo", condotta da Serena Magnanensi e Alessio Nonfanti, in arte Kagliostro, con una doppia replica sabato 24 agosto, alle ore 8 e alle ore 14.15.

Rtv38 è sul canale 15 del Digitale Terrestre oppure in diretta streaming su www.rtv38.com.

L'approfondinento dedicato a San Gusmè, conosciuto per la sua caratteristica cinta muraria trecentesca e per la folkloristica figura di Luca Cava, oltre che per il patrimonio paesaggistico, architettonico ed per enogastronomico, vedrà protagonista anche il tessuto sociale e il territorio locali.

Nella puntata si parlerà, infatti, delle bellezze artistiche custodite nella chiesa della Santissima Annunziata, delle caratteristiche piazzette del paese che si affaccia sulle campagne apprezzate e conosciute in tutto il mondo e della storia di Luca Cava accompagnati dal ricordo di persone legate al borgo e di fatti che hanno segnato la storia locale, prima di chiudere a tavola con i piatti tipici preparati dalle donne del paese.

La puntata toccherà anche la vicina Villa a Sesta, per scoprire altri aspetti della tradizione contadina, e l'azienda agricola di Felsina, per conoscere da vicino segreti e riti del vino e della sua produzione in una delle cantine più affascinanti di Castelnuovo Berardenga.