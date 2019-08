Disabilità, dalla Regione 400 mila euro per favorire la mobilità

I contributi coprono spese per l'acquisto di auto adattate. Bando aperto fino al 31 ottobre

FIRENZE E TOSCANA - E' aperto il bando per ottenere i contributi economici per la mobilità delle persone con disabilità motoria permanente. L'intervento, previsto da un'apposita legge regionale, è stato ampliato da una delibera approvata dalla giunta nel giugno scorso, che ne ha aumentato le risorse, su proposta dell'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi.



Il bando è consultabile e scaricabile sul portale per la disabilità Toscana Accessibile.



"Come Regione, cerchiamo in tutti i modi di promuovere e favorire l'autonomia e la mobilità delle persone con disabilità - spiega l'assessore Saccardi - Questo bando è un ulteriore strumento finanziario a sostegno della vita indipendente dei disabili. Mi auguro che quante più persone possibile possano accedervi".



I contributi, per un totale di 400.000 euro, che la Regione Toscana concede in base alla legge regionale 81/2017, sono finalizzati a coprire le spese sostenute per l'acquisto di autoveicoli nuovi o usati, adattati o da adattare, modifica degli strumenti di guida, per il trasporto delle persone con disabilità motoria, conseguimento delle patenti di guida delle categorie A, B e C speciali.



Possono presentare la domanda le persone con disabilità motoria permanente, i genitori o componenti del nucleo familiare. Questi i requisiti necessari: essere residente in Toscana, non aver presentato, ad altre pubbliche amministrazioni, domanda di contributo per le stesse finalità nei 24 mesi precedenti e avere un valore dell'indicatore Isee, riferito al nucleo familiare del beneficiario, non superiore a 36.000 euro.



Il primo bando, aperto dal 1 agosto al 31 ottobre 2019, è destinato a chi ha sostenuto le spese relative all'acquisto o modifiche all'autoveicolo o al conseguimento della patente nel corso del 2018.



Per i contributi per le spese sostenute nel 2019 si dovrà presentare domanda con il secondo bando, che sarà attivo dal 15 gennaio 2020 al 15 aprile 2020.



Il bando e la concessione dei contributi sono gestiti dal Centro Regionale per l'Accessibilità, che ha sede nella Asl Toscana centro, e a cui ci si può rivolgere per maggiori informazioni.



Le domande saranno oggetto di un'apposita istruttoria da parte del CRA, che determinerà il contributo spettante; entro 30 giorni dalla data di conclusione di ciascuna finestra di apertura del bando, verranno redatte le graduatorie, che saranno poi approvate dalla Asl Toscana centro.



I contributi, modulati in base all'Isee, verranno erogati in relazione alle spese sostenute, fino a un massimo del 48%.



Per informazioni: CRA Centro Regionale per l'Accessibilità , Via Livornese 277 50055 Lastra a Signa (FI) 055/8787279 335/6984984. Dal martedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 Oppure inviando una mail all'indirizzo: cra@regione.toscana.it