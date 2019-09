I sacchetti bio sono smaltiti con la plastica? Wwf chiede chiarimenti a Alia

"Il rischio è quello di scoraggiare i cittadini che fanno una corretta raccolta differenziata"

FIRENZE E TOSCANA - Il Wwf chiede chiarimenti urgenti a Alia sullo smaltimento dei sacchetti di plastica bio. La richiesta nasce da un articolo apparso sul quotidiano La Repubblica Firenze, dal titolo “ Che sia bio o normale, la plastica va a finire nello stesso mucchio”, in cui la società che gestisce i rifiuti nell’area FI-PO-PT, ha risposto ad un cittadino che aveva chiesto spiegazioni in merito al corretto smaltimento dei sacchetti in bio-plastica.



Alia nell'articolo asserisce che gli imballaggi in bioplastica non possono essere riciclati insieme all’organico raccolto dai cittadini e che vengono smaltiti separatamente, insieme alla plastica “tradizionale”.



Il Wwf chiede conto alla società sul motivo per cui questa problematica non sia stata spiegata alla cittadinanza, al fine del corretto conferimento dei rifiuti organici.



"Stante la necessità logistica di raccogliere l’organico in una qualche forma di imballaggio, abbiamo quindi chiesto qual è il metodo corretto da seguire - spiegano il delegato regionale WWF per la Toscana, Roberto Marini e il presidente del Comitato per il WWF di Pistoia e Prato, Marco Beneforti - Se passa il messaggio, spesso ripreso da più parti (quelle che non vedono di buon occhio la raccolta differenziata), che “tanto tutto va a finire nel calderone”, l’effetto può essere dirompente".



Aggiungono Marini e Beneforti: "Come WWF siamo promotori di un’importante campagna nazionale di “Plastic free” e che proprio da tale esperienza abbiamo rilevato una maggiore e sempre più crescente partecipazione dei cittadini (e soprattutto delle giovani generazioni) alla riduzione della plastica ed all'uso di materiale alternativo e biodegradabile; anche le grandi catene di distribuzione si stanno sempre più attrezzando in tale senso ed alcune hanno addirittura smesso di commercializzare alcuni prodotti plastici di usa e getta, prediligendo il materiale bio".