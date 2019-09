Cartoni animati: li conoscete "I Mini Cuccioli"? Nascono a San Casciano

Da domenica 8 settembre anche in chiaro sulla Rai: sono creati dalla Fenix, che ha profonde radici sancascianesi

SAN CASCIANO - Chi ha bimbi piccoli conosce perfettamente la serie "I Mini Cuccioli". Per noi è stato sorpendente venire a conoscenza che hanno profonde radici... sancascianesi.

A spiegarcelo è Luca De Crescenzo, che a San Casciano vive dal 1997 ed è l’amministratore delegato di Fenix, società che realizza cartoni animati per la televisione e il cinema.

"Domenica 8 settembre - ci dice giustamente orgoglioso Luca - Rai YoYo, la rete Rai che trasmette in chiaro cartoni animati per bambini, ha iniziato a trasmettere la terza stagione di un cartone animato a cui abbiamo lavorato: I Mini Cuccioli!".

"So che tantissimi nemmeno sanno che anche in Italia si fanno i cartoni animati - spiega Luca - credendo che vengano solo dall’America o dal Giappone. E invece anche da noi si producono e con ottimi risultati".

"La serie di cui sto parlando - racconta Luca - I Mini Cuccioli, è giunta ormai alla terza stagione, in onda con gran successo su Rai YoYo appunto. Io e mia moglie siamo i soci di Fenix Studios, lo studio di produzione che realizza tutta l’animazione della serie".

Una società ormai strutturata e ben radicata nel settore: "Lavoriamo in questo business dal 1997. Siamo a Firenze, in via Dei Serragli. Oltre a questa serie, in più di 20 anni abbiamo collaborato a decine di serie e film, dalla Gabbianelle e il Gatto alle Winx, allo Zecchino d'Oro e tanto altro!".

"Non solo cartoni per Rai - conclude Luca - ma anche di altro genere. Come ad esempio pubblicità oppure videoclip musicali per Piero Pelù, Zucchero, Lucio Dalla e Max Pezzali. Viviamo nel Chianti da più di vent’anni e questo è... il nostro mondo!".