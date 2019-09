"Non possiamo lavorare sull'ambulanza e al pronto soccorso nello stesso turno"

La protesta dei medici a Palazzo Medici Riccardi contro la sperimentazione in corso all'Ospedale Serristori di Figline

FIRENZE - Sono scesi in piazza i medici aderenti al sindacato Fismu e Snami e hanno protestato davanti a Palazzo Medici Riccardi contro la sperimentazione in corso all’Ospedale Serristori di Figline che prevede l’utilizzo del medico del 118 di turno con l’auto medica in attività di pronto soccorso.

L’hanno spiegato i medici Gianluca Maccioni e Jacopo Scala: "Le motivazioni per cui siamo qui sono molto importanti, mancano i medici nei pronto soccorso e medici nel 118 - dicono i due rappresentanti delle sigle sindacali - Abbiamo turni impossibili, non sono state fatte le assunzioni che servono, qui si va contro le norme di sicurezza della legge 81 e soprattutto il rischio è quello del paziente".

Spiegano al presidio: "Mentre il medico visita il paziente in pronto soccorso che ha un codice bianco ma che può diventare codice rosso da un momento all'altro, arriva l’ordine di servizio sull’automedica, così il medico si toglie il camice bianco e si mette il giubbotto giallo per andare sul territorio lasciando così l’altro paziente in attesa. Tutto questo è impensabile".

Continuano i medici: "A Empoli la sperimentazione è fallita, e a San Marcello Pistoiese ci sono ben novemila firme di cittadini che contestano questo tipo di servizio. Chi ha organizzato il sistema deve ricredersi e comunque deve trattare con i sindacati".

"Noi non siamo contrari a fare il pronto soccorso - proseguono i medici in protesta - Quando siamo medici al pronto soccorso ci facciamo carico dei nostri pazienti. Quando siamo medici del 118 siamo medici del territorio com’è del resto negli altri paesi europei, addirittura il corrispondente del 118 in Francia parte con i vigili del fuoco! Neanche per il raddoppio dello stipendio noi accetteremo di poter ricoprire entrambi i ruoli, non vendiamo la salute per i soldi. Altro problema è che abbiamo una ”emorragia” di medici al 118".