Servizio Civile Universale, quattro posti al Comune di Bagno a Ripoli

Bando aperto fino al 10 ottobre per il progetto "Tessere reti 2020" realizzato con Anci Toscana

BAGNO A RIPOLI - Il Comune di Bagno a Ripoli offre un’opportunità in più ai propri cittadini più giovani. Fino al prossimo 10 ottobre alle ore 14, infatti, sarà possibile presentare online la domanda di partecipazione al Servizio Civile Universale nell’ambito del progetto “Tessere reti 2020”, realizzato grazie ad Anci Toscana. Quattro sono i posti disponibili nel Comune ripolese per il programma dedicato a ragazze e ragazzi che intendono vivere un’esperienza di grande valore formativo utile anche all’immissione nel mondo del lavoro.

Tra le attività previste, l’accompagnamento per anziani e disabili; attività di socializzazione per anziani; l’assistenza scolastica per minori; attività educative e supporto per minori disabili.

Il progetto prevede un orario di 25 ore settimanali articolate su 5 giorni, per 12 mesi. Ai giovani in servizio sarà corrisposto un assegno mensile pari a 439,50 euro.

Può presentare la propria candidatura chi, alla data di presentazione della domanda, possiede i seguenti requisiti: giovani fra i 18 e i 28 anni (29 non ancora compiuti) cittadini italiani, comunitari e non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia (anche se hanno già svolto il Servizio Civile Regionale).

La domanda di partecipazione può essere presentata per un solo progetto, pena l’esclusione da tutti i progetti. Non può presentare domanda chi ha già svolto attività di servizio civile nazionale, e chi abbia in corso o abbia avuto nell’ultimo anno e per almeno sei mesi rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita con l’ente che realizza il progetto. Da quest’anno, le domande dovranno essere presentate dai candidati esclusivamente in modalità online. Una volta presentata, la domanda non potrà essere ritirata.

Per presentare la propria candidatura, gli aspiranti operatori volontari dovranno indirizzarsi direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it

Per informazioni: www.ancitoscana.it/servizio-civile; serviziocivile@ancitoscana.it; 055 0750660