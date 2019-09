Idee per cibi pronti a casa. "Più vicino è più buono": il furgone Siaf vi trova a scuola

Davanti al plesso del Padule con primi e secondi preparati dalla società di refezione del Comune

BAGNO A RIPOLI - Un bancone a “quattro ruote” pieno di prodotti biologici e e tante specialità preparate da Siaf, la società di refezione del Comune di Bagno a Ripoli che ogni giorno mette a tavola quasi 1.700 bambini delle scuole con ingredienti di prima scelta e di filiera corta.

È il furgoncino itinerante “Più vicino è più buono” che da oggi pomeriggio, tutti i martedì al suono dell’ultima campanella, torna a fare tappa davanti alla scuola “E. Agnoletti” del Padule con i suoi prodotti, a disposizione delle famiglie degli alunni e di tutti i cittadini (appuntamento alle 16 nel piazzale antistante lachiesa della Pentecoste).

Il progetto, ideato dall’amministrazione comunale, è giunto alla quarta edizione e per il terzo anno consecutivo si avvale della collaborazione di Toscana Biologica, consorzio che riunisce aziende specializzate in produzioni biologiche e biodinamiche da filiera corta, che partecipano con i loro prodotti.

Sul "bancone itinerante" faranno bella mostra di sé verdure e frutti di stagione, pane preparato con i grani antichi, pasta e biscotti.

Non mancheranno all’appuntamento i primi piatti, i secondi o i condimenti preparati da Siaf, come gli gnocchi di patate, il celebre polpettone di carne e i sughi per la pastasciutta.

Gli stessi prodotti che Siaf propone agli scolari delle mense, che in questo modo tutte le famiglie potranno assaggiare e testare in prima persona. Per acquistare i prodotti è necessario averli prenotati in precedenza online sulla piattaforma di Toscana Biologica.

“Torna in pista con il furgoncino itinerante Riparte un progetto che riscuote sempre grande successo - dice il sindaco Francesco Casini - Un progetto di grande trasparenza perché dà la possibilità a tutti di provare i piatti che ogni giorno vengono serviti nelle nostre mense scolastiche, avvicina il servizio di refezione alle famiglie e grazie alla collaborazione con Toscana Biologica sostiene gli agricoltori e i produttori del territorio”.