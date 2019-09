Meno soldi per sindaco, giunta e presidente consiglio. Targa system: le proposte di Venzi

Raffica di mozioni e interrogazioni in vista del consiglio comunale del 30 settembre del capogruppo di San Casciano Civica

SAN CASCIANO - Una vera e propria raffica di proposte, fra mozioni e interrogazioni, presentate dal capogruppo di San Casciano Civica, Luigi Venzi, in vista del consiglio comunale di lunedì 30 settembre.

Di quella sulla sicurezza delle scuole del comune abbiamo dato conto nei giorni scorsi. Qui invece andiamo a vedere tutte le altre.

La prima "invita - dice Venzi - sindaco, vicesindaco, assessori e presidente del consiglio a tagliarsi in parte l’indennità percepita durante l’anno e totalmente quella relativa al mese di agosto, considerando che l’attività svolta in quel mese, almeno da parte degli assessori e del presidente del consiglio è quasi inesistente".

"Nel 2014 - ricorda Venzi - il Pd propose un emendamento che prevedeva la riduzione di due terzi dell’indennità prevista per il presidente del consiglio. L’emendamento fu accolto da tutti e applicato, anche da Francesco Volpe, che in quel periodo era consigliere e all’opposizione ed oggi è presidente de consiglio comunale".

"In cinque anni - spuiga Venzi - si risparmierebbero dai 150 ai 250mila euro da utilizzare, magari, per mettere in sicurezza le scuole del nostro territorio".

La seconda mozione chiede al sindaco "di impegnarsi - continua Venzi - tramite i suoi uffici per reperire tutte le informazioni tecniche per adottare il sistema “targa system” da installare ai punti di ingresso e di uscita del capoluogo, attraverso un sistema di videosorveglianza da potenziare".

"Tale sistema - rimarca il capogruppo di San Casciano Civica - permetterebbe la lettura immediata della targa di un veicolo, verificando attraverso un collegamento diretto con le forze di polizia, se il veicolo è rubato, non assicurato o non revisionato".

"Per finanziare il tutto - dice Venzi - abbiamo chiesto di seguire con attenzione i due bandi della Regione Toscana che hanno stanziato proprio per la sicurezza urbana un milione e 350mila euro. Altrimenti potrebbe dar vita la progetto “Adotta una telecamera”, che non è uno slogan, ma è il senso del progetto finalizzato a migliorare la sicurezza urbana".

"In sostanza - spiega il consigliere comunale - vengono invitati i cittadini o le associazioni del territorio che lo vorranno, ad acquistare una telecamera per la videosorveglianza da donare al Comune. Che provvederà ad installarla e a collegarla al circuito che mette in comunicazione immagini e informazioni fra polizia municipale e Stazione dei carabinieri".

Ancora, la terza mozione chiede "di valutare la necessità di installare eco compattatori sul territorio comunale, elaborando un piano di definizione delle aree al fine di incrementare la raccolta ed il recupero delle bottiglie di plastica e dei contenitori di alluminio conferite dai cittadini. Predisponendo un sistema di convenzione per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero".

"Come da tempo avviene in molte realtà che già utilizzano questi sistemi - racconta Venzi - si potrebbe ripagare il conferimento dei rifiuti differenziabili negli eco compattatori con dei buoni sconto da poter utilizzare direttamente in tutte le attività commerciali aderenti, soprattutto piccoli e medi esercenti, con i quali il Comune potrebbe stipulare delle convenzioni al fine di favorire anche il commercio di prossimità. La disponibilità e l’incentivazione all’utilizzo di eco compattatori sul territorio comunale sarebbe da stimolo per favorire maggiore educazione ambientale e consentirebbe comportamenti virtuosi in termini di raccolta differenziata".

Si chiede poi "attraverso una modifica, da effettuarsi in consiglio comunale, all’articolo 35 del Regolamento di Polizia Urbana, la richiesta di inserire in aggiunta al punto nel quale si parla della rimozione delle deiezioni solide dei cani anche quelle liquide, mediante versamento di acqua nel punto interessato, contemplando le stesse sanzioni amministrative previste per chi non provvede all’immediata pulizia delle deiezioni solide del cane (con esclusione chiaramente ai non vedenti utilizzatori di cani da guida). Analoga mozione è stata approvata nel Comune di Firenze".

"Infine - conclude Venzi - abbiamo presentato interrogazione al sindaco di riferire, in riferimento all’introduzione sperimentale del senso unico in via Ungaretti in direzione da viale Pertini a via Empolese, attraverso il quale sono stati creati altri 28 posti auto per parcheggiare, se si è tenuto conto di quanto richiesto dalla Legge riguardo ai posti auto riservati ai disabili che la normativa vigente stabilisce nel numero minimo di due ogni 50 posti auto. In realtà ad oggi esiste un unico posto per disabili!".