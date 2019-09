Francesca Lorenzoni sommelier emergente 2019 nel concorso de I Balzini

Sabato 28 settembre tradizionale appuntamento nella "winery" barberinese della famiglia D'Isanto

PASTINE (BARBERINO TAVARNELLE) - Sabato 28 settembre undici neo sommelier Ais si sono contesi l’ambita Borsa di Studio I Balzini, giunta alla sesta edizione, nel magnifico scenario dell’azienda a Pastine (Barberino Val d’Elsa).

Una giornata dove il protagonista assoluto è stato il vino, la passione più grande della famiglia D’Isanto a cominciare da Vincenzo. Che negli anni Ottanta ha dato vita a I Balzini.

E poi è stato affiancato con entusiasmo dalla moglie Antonella. Due anni e mezzo fa la loro figlia Diana, poco più che trentenne, ha ricevuto il testimone ed è diventata amministratore unico - ruolo che svolge con grinta e dedizione - de I Balzini.

L’azienda è una punta di diamante del nostro territorio. Sette ettari di vigneto dislocati sulle balze (da qui il nome) e sei vini, più la grappa. Tutto prodotto biologicamente e con grande rispetto per l’ambiente.

Sabato mattina il questionario ha permesso di valutare la conoscenza, da parte dei concorrenti, della" winery" e della viticoltura toscana.

E, nella degustazione alla cieca, i ragazzi dovevano riconoscere, tra vari vini, quello de I Balzini.

I primi tre classificati (Francesca Lorenzoni, Francesca Burchi e Mattia Carrai), proclamati alla fine del pranzo, hanno avuto accesso alla prova pubblica, tenutasi il pomeriggio. Hanno presentato l’azienda, ciascuno a modo proprio, e ne hanno descritto un vino dal punto di vista sensoriale.

A questo punto la giuria, presieduta da Vincenzo D’Isanto, si è riunita e ha decretato il vincitore: Francesca Lorenzoni.

Che ha confermato il primo posto ottenuto nella prima fase. La borsa di studio le sarà consegnata nei primi di dicembre a “Food & Wine in Progress”.

“Sono sempre più contenta di questa iniziativa - a parlare è Diana D’Isanto - Ad ogni edizione migliora l’organizzazione e i candidati selezionati sono sempre più bravi. Auguro loro di fare tanta strada in questo mondo affascinante e poliedrico”.

“Siamo davvero orgogliosi del fatto che i finalisti degli scorsi anni abbiano ottenuto posizioni prestigiose - aggiunge - Simone Loguercio, vincitore della prima edizione, è stato nominato Primo Sommelier d’Italia”.

“Il 2019 è una buona annata - racconta - A primavera eravamo preoccupati per la troppa pioggia, ma poi per fortuna il clima si è ristabilito. A inizio settembre abbiamo cominciato la vendemmia, che facciamo interamente a mano, e ora siamo quasi a fine”. “

E’ un lavoro pericoloso, perché basta una grandinata per rovinare tutto - dice ancora Diana - E di grande responsabilità: rispondo non solo per me stessa, ma anche per i miei sei dipendenti. Però è bellissimo amare la terra e promuoverne il figlio, che sento un po’ anche mio”.

“Avevo letto de I Balzini in “Fantasmi del passato”, il libro di Marco Vichi - interviene l’assessore di Barberino Tavarnelle Roberto Fontani - E’ stato un onore conoscere personalmente questa realtà”.

“Oltre alla qualità eccellente della produzione - conclude Fontanti - tengo a sottolineare l’attenzione che la famiglia D’Isanto presta all’aspetto ecologico, ad oggi più importante che mai. Speriamo che sia un modello per le altre aziende”.