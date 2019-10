Apre domani Villa Margherita: il più grande polo pubblico per le cure odontoiatriche

I primi pazienti alle 8. Alle inaugurazione con l’assessore regionale Saccardi e Marchese Morello

FIRENZE - E’ pronta Villa Margherita. Il più grande polo pubblico odontoiatrico realizzato all'interno del Piero Palagi in viale Michelangelo, martedì prossimo 15 ottobre dalle ore 8 in poi accoglierà i primi pazienti, adulti e bambini, che si sono prenotati nelle scorse settimane.

Diversi ambulatori dentistici, dotati di apparecchiature all'avanguardia per eseguire gli interventi dal primo al terzo livello, e disposti all'interno di una costruzione di origine settecentesca, completamente recuperata e ristrutturata con la supervisione della Soprintendenza.

Alle 12 si svolgerà l’inaugurazione con l’assessore regionale al diritto alla salute Stefania Saccardi e il direttore generale Paolo Morello Marchese, alla presenza degli operatori della struttura, odontoiatri, infermieri, tecnici, amministrativi e delle autorità istituzionali cittadine e regionali. Segue la benedizione di Padre Ghilardi.

Villa Margherita rappresenta il polo centrale (hub), di riferimento aziendale, di un più ampio sistema odontoiatrico integrato e diffuso sui territori dell'Azienda USL con ambulatori ed équipe odontoiatriche che vanno anche a casa dei pazienti non autosufficienti. Un importante finanziamento ministeriale da 7,6 milioni di euro (7,2 milioni di euro di fondi Ministeriali e 0,4 milioni Regionali ed Aziendali) ha consentito di recuperare ed allestire il pregevole immobile settecentesco e quindi la totalità dei 2.500 metri quadrati dell'antica costruzione: l'impegnativa ristrutturazione ha permesso la rifunzionalizzazione completa della struttura ed il suo adeguamento normativo, coniugando la funzionalità tecnologica con la valorizzazione estetica degli elementi architettonici.

Nei nuovi ambienti, con le finestre affacciate sui panoramici colli fiorentini, a pochi passi da piazzale Michelangelo, sono stati collocati i reparti specialistici per svolgere le attività di diagnosi e quelle di cura, fino agli interventi operatori.

Gli ambulatori sono dotati di ben 21 riuniti (le poltrone attrezzate di uso dentistico) e da apparecchiature ultramoderne e tra queste l'ortopantomografo in 3D (cone beam), di ultima generazione a bassa emissione di raggi, speciali micromotori per gli interventi chirurgici e le protesici, un particolare bisturi che utilizzando le vibrazioni non lede i tessuti molli, un microscopio di utilizzo chirurgico e una stampante 3D che realizza immediatamente il dispositivo previsto come ad esempio la protesi.

A pieno regime la struttura potrà eseguire fino a 250 prestazioni al giorno. Nella struttura sono garantiti interventi che vanno dal primo al terzo livello di complessità con team ultraspecialistici: dalle visite alle indagini diagnostiche, alle estrazioni fino all'implantologia avanzata le prestazioni sono gratuite per coloro che hanno difficoltà per problematiche sociali e/o economiche e a prezzi calmierati per tutti gli altri.