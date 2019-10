Un anno di festeggiamenti per i primi 20 anni di Osteria di Passignano

Dal 30 ottobre 2019 al 30 ottobre 2020, un programma di eventi per celebrare il ventennale dall'apertura

BADIA A PASSIGNANO (BARBERINO TAVARNELLE) - Compie 20 anni il ristorante Osteria di Passignano, nato nel 2000 all’interno di uno dei borghi più suggestivi del Chianti Classico, accanto all’abbazia medievale di Badia a Passignano, grazie all’incontro tra Marcello Crini, grande conoscitore e appassionato della cultura enogastronomica toscana e chef del gruppo JRE, e la famiglia Antinori, proprietaria dei vigneti circostanti l'abbazia.

Dal 30 ottobre 2019 al 30 ottobre 2020 Osteria di Passignano, insieme alla famiglia Antinori, propone un variegato e ricco anno di eventi, dedicato a storici e nuovi clienti e amici per festeggiare insieme questo importante traguardo.

Gli eventi prevedono due cene a 4 mani insieme ai bistellati Nicola e Luigi Portinari de La Peca di Lonigo (VI) e Gennaro Esposito de La Torre del Saracino di Vico Equense.

E due Charity Dinner servite all’interno della Badia di Passignano per il completamento del restauro del complesso monastico e dell’affresco del Ghirlandaio conservato al suo interno, in collaborazione con Dario Cecchini dell’antica Macelleria Cecchini e con la partecipazione di Carlo Giusti, primo produttore del Prosciutto di Piccione in Italia.

“Incontriamoci”: iniziativa dedicata ai giovani under 35 che, per tutto l’anno di festeggiamenti, permette di fruire di un menù degustazione limited edition dedicato, con degustazione dei vini della cantina Antinori, ad un prezzo privilegiato (50 euro).

Poi ci saranno serate con cene degustazione dedicate ad importanti Maison di Champagne, un programma di corsi di cucina in collaborazione con la Scuola di Arte Culinaria Cordon Bleu, la partecipazione all’iniziativa "Ristoranti contro la fame", con il piatto signature dello chef Nicola Damiani dedicato alla raccolta fondi per la campagna di azione contro la fame dei bambini nel mondo e molte altre iniziative promosse nel corso dell’anno.

L’anno di festeggiamenti si aprirà il 29 ottobre 2019 e si chiuderà il 30 ottobre 2020 con due cene esclusive: “Come eravamo”, prevista per il prossimo 29 ottobre, vedrà il ritorno in cucina dei due chef che hanno conquistato insieme la Stella Michelin nel 2007.

Nicola Damiani, attualmente alla guida della cucina di Osteria di Passignano, insieme a Matia Barciulli, ora Sviluppo Enogastronomia di Marchese Antinori, proporranno un percorso nei piatti che hanno fatto la storia del ristorante accompagnati da una degustazione dei vini Badia a Passignano vecchie annate.

“Come Siamo”, la cena di chiusura dell’anno di festeggiamenti prevista per il 30 ottobre 2020, sarà invece dedicata all’identità ed alla brigata attuale della cucina di Osteria.