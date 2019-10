Olivicoltura: lunedì 28 ottobre presentazione ufficiale dell'oliveto "anti insetto"

In un'annata ancora una volta vittima della mosca visita in campo e mini convegno su una esperienza tutta da scoprire

SANT'ANGELO VICOLABATE (SAN CASCIANO) - In un'annata olearia (ancora) una volta drammatica a causa della mosca, che ha attaccato in modo pesante in tutta la Toscana, lunedì 28 ottobre si presenta l'oliveto "anti insetto".

Lunedì 28 ottobre presso il Podere La Castellaccia (via Vicolabate 18) e, a seguire, in un incontro (sempre presso Sant'Angelo Vicolabate) nella struttura dell'Associazione Sant'Angelo A.P.S..

Si inizia alle 9.30, con la visita del campo dimostrativo dell'oliveto impostato con reti monofila anti insetto, con la raccolta delle olive per il loro campionamento con il dottor Ruggero Petacchi (Istituto di Scienze della Vita, scuola Superiore Sant'Anna di Pisa).

Dale 10.30 incontro presso la struttura di Sant'Angelo Vicolabate. Alle 10.30 "Il controllo dei fitofarmaci nell'oliveto: cosa ci aspetta nelle diverse tipologie di olivicoltura" (dottor Ruggero Petacchi).

Alle 11.15 la gestione della difesa dalla mosca delle olive dopo il dimetoato, risultati negli ultimi due anni sulla costa toscana (dottor Paolo Granchi, agronomo Terre dell'Ertruria).

Alle 12 intervento del dottor Giuseppe Zecchi, conduttore dell'oliveto; alle 12.15 le reti monofila in agricoltura (Mario Tonioni); alle 12.30 esperienze pratiche in olivicoltura (Luigi Calonaci).

Seguirà buffet con degustazione degli oli 2019 del Podere La Castellaccia e dell'azienda agricola La Costa. Vino, pane di grani antichi, prosciutto: tutto di produzione propria.

INFO E CONTATTI

- Azienda Agricola di Fedi Antonella - antonellafedi29@gmail.com

- Società Agricola Calonaci S.r.l.s. - 3483933133, luigi.calonaci@alice.it

- S.P.O. Olivi Pescia - info@spoolivi.it