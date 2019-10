Buy Tuscany 2019: cinquemila trattative avviate, 138 buyer da tutto il mondo

Prossima tappa a marzo 2020, con il Buy Tuscany "on the road", dedicato al Sistema Termale Toscano

FIRENZE – Conclusa l'11esima edizione dei Buy Tuscany: oltre 5mila trattative commerciali avviate, per un fatturato stimato che supera i 40 milioni di euro per la prossima stagione, 138 i buyer provenienti da tutto il mondo.



Sono state in tutto 13mila le richieste di appuntamento, con il 94% di soddisfazione agenda dichiarato complessivamente dai partecipanti. L'edizione 2019 mette in evidenzia anche un crescente apprezzamento del mercato toscano: +10% rispetto al 2018. L'evento, che dal 2008 mette in contatto domanda ed offerta del prodotto Toscana, ha confermato anche quest'anno, nella cornice dell'hotel St. Regis a Firenze, il successo della formula.

"Il viaggio - afferma l'assessore regionale al turismo Stefano Ciuoffo - si sceglie seguendo un'emozione, una foto, un racconto che sappia coinvolgere e la Toscana ha un contesto favorevole in questo senso. Stiamo sempre più programmando la nostra offerta in modo strutturato e differenziato per dare risalto e valorizzare i nostri prodotti turistici. Differenziare è un concetto chiave della nostra strategia e Buy Tuscany ha confermato il successo ottenuto nella scorsa edizione. Poichè in Toscana oltre il 50% del turisti viene dall'estero, sono state organizzate ieri e oggi alcune visite guidate di operatori specializzati in varie località per far conoscere meglio determinate realtà ricche di potenzialità".

Per Francesco Palumbo, direttore di Toscana Promozione Turistica "eventi come il Buy Tuscany connotano fortemente l'attività di Toscana Promozione Turistica e ne rappresentano più di altri la mission: connettere la Toscana e la sua straordinaria offerta con la grande domanda internazionale, selezionando i target ed i filoni più convenienti ed interessanti per il modello di sviluppo turistico che scegliamo per il nostro futuro".

Al Buy Tuscany hanno avuto modo di incontrarsi 115 operatori toscani e 138 buyer, in rappresentanza dei più importanti Tour Operator, nazionali e internazionali, provenienti da 39 paesi europei ed extra europei. Questi i 10 Paesi esteri maggiormente rappresentati: USA, Italia, Germania, Gran Bretagna, Danimarca, Ucraina, Paesi Bassi, Russia, Francia e Lettonia.

I cluster seller più rappresentati sono stati Leisure - Country & Flavours; Leisure - Art Cities & Towns e infine, Luxury Wine Resort. Queste invece, le categorie più rappresentate: Hotels; Incoming agencies & TO; Farmhouses/Agriturismo; Ville/Relais e Wine Resort. I buyer hanno maggiormente richiesto i seguenti 3 cluster: Luxury Wine Resort; Relax & Wellness e Country & Flavours.

Prossima tappa a marzo 2020, con il Buy Tuscany ‘on the road', dedicato al Sistema Termale Toscano, e all'indotto collegato, con una due giorni tra Saturnia e Chianciano Terme.