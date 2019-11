Perché una casa in legno? Infoday mercoledì 6 novembre a Firenze

Anche l'azienda sancascianese Gheri Costruzioni presenterà il suo intervento in corso a Spedaletto

FIRENZE - Case in legno, volete saperne di più? L'occasione è l'Infoday che è stato organizzato per mercoledì 6 novembre a Firenze, presso Italiana Hotels Florence (viale Europa 25).

L'organizzazione è di Wolf System Italia, azienda trentina leader nel nostro Paese per quanto riguarda le costruzioni in legno.

Il prossimo 6 novembre a Firenze (accoglienza dalle 17.30 alle 18, meeting dalle 18 alle 19.45) sarà l'occasione per avere tutte le informazioni in merito al sistema costruttivo prefabbricato in legno.

E si potrà essere informati sia in termini teorici che pratici, con la presentazione di due interventi, due "case history": il complesso Il Poggiolo alla Rufina e quello che l'azienda sancascianese Gheri Costruzioni sta realizzando nel paese di Spedaletto, nel comune di San Casciano.

Ecosostenibilità, alto risparmio energetico, grande capacità antisismica: queste sono solo alcune delle caratteristiche principali degli immobili costruiti con questa tecnologia.

Per chi vorrà saperne di più l'appuntamento è per il 6 novembre presso Italiana Hotels Florence (viale Europa 25). Per informazioni e iscrizioni si può anche consultare questa "guida online".