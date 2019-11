Auto finisce su vetrina di un negozio: giovane di 28 anni all'ospedale

Nel tardo pomeriggio di oggi all'ingresso del centro abitato: il 28enne a Ponte a Niccheri in codice giallo

GREVE IN CHIANTI - E' stata tanta la paura per i titolari del negozio di telefonia ed elettrodomestici con ingresso da via Giuliotti e via Vittorio Veneto, all'ingresso di Greve in Chinanti, nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 9 novembre.

Quando un'auto, poco prima della chiusura, è finita addosso alla vetrina che dà su via Vittorio Veneto.

La cause saranno stabilite dalle forze dell'ordine, intervenute per tutti i rilievi di rito e per la viabilità.

A soccorrere gli occupanti dell'auto, e in particolare un ragazzo di 28 anni, i soccorsi inviati dalla centrale del 118.

Il 28enne è stato stabilizzato sul posto e portato poi presso l'ospedale Santa Maria Annunziata di Ponte a Niccheri in codice giallo.