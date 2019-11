Fra i cinque militari feriti dall'ISIS in Iraq uno vive a Bagno a Ripoli

31 anni, conosciuto sul territorio, fa parte del nono reggimento Col Moschin in servizio a Livorno

BAGNO A RIPOLI - C'è anche un ripolese, conosciuto sul territorio, fra i cinque militari italiani feriti nei giorni scorsi nell'attentato a Kirkuk in Iraq (rivendicato dall'Isis) che ha colpito un team di forze speciali italiane, ferendo cinque incursori impiegati in attività di supporto ai Peshmerga, unità militari del Kurdistan iracheno.

Si tratta di un 31enne, militare del nono reggimento Col Moschin in servizio a Livorno, rimasto seriamente ferito agli arti inferiori.

La famiglia ha chiesto comprensibilmente il massimo riserbo: la stessa amministrazione comunale di Bagno a Ripoli sta rispettando al massimo la richiesta di privacy.

"Sono vicino ai soldati feriti gravemente in Iraq e alle loro famiglie - ha dichiarato Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana - Due di loro sono paracadutisti del 9° reggimento d'assalto Col Moschin dell'Esercito di stanza a Livorno".

"Dobbiamo ringraziare il sacrificio dei nostri militari - ha concluso Rossi - che supportando le forze che combattono l'ISIS in Iraq contribuiscono a proteggerci dal terrorismo. Esprimo la sincera vicinanza della Regione Toscana all'Esercito e alla Marina Militare".