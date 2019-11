A "Le Tre Rane" è tempo di olio novo: un menu specifico (anche degustazione) sull'oro verde

Nella locanda aperta da Ruffino a Poggio Casciano i piatti (rigorosamente stagionali) dello chef Stefano Frassineti

POGGIO CASCIANO (BAGNO A RIPOLI) - Piatti rigorosamente stagionali alla locanda Le Tre Rane, appena aperta da Ruffino nel meraviglioso spazio della Tenuta di Poggio Casciano (fra Grassina e San Polo in Chianti).

E la stagione, fra ottobre e tutto novembre, propone un grande protagonista delle tavole toscana e chiantigiane: l'olio novo.

Gira attorno all'oro verde quindi la nuova "carta" appena introdotta dallo chef Stefano Frassineti. Anche con un menu degustazione in cui per ogni piatto è, inoltre, possibile l'abbinamento con uno dei vini Ruffino.

Qualche esempio? Il rigatone di Senatore Cappelli con le verdure della “ribollita, con Santedame Chianti Classico DOCG 2016 I tre fagioli salutano l’olio novo (in bruschetta, in sformatino e in insalata), con Chianti Superiore DOCG fiasco 2017... .

E ancora e ancora... . Per saperne di più e per prenotare, 3783050220 e letrerane@ruffino.it.

Per maggiori informazioni, consultare i menù, conoscere le iniziative e le serate speciali: www.letreraneruffino.it, la pagina Instagram e Facebook @letreraneruffino.

