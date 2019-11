Contro la violenza sulle donne: panchina rossa in piazza della Repubblica

L'assessore Marina Baretta: "Abbiamo il dovere di sentirci coinvolti. E invito le donne a rivolgersi al nostro sportello antiviolenza"

TAVARNELLE (BARBERINO TAVARNELLE) - Tanti gli spazi pubblici che nel Chianti e nella Valdelsa si vestiranno di rosso per ricordare la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Sarà un pennello intinto in un barattolo di vernice a macchiare di rosso una panchina pubblica, con i tocchi, i colpi di mano di tante persone, gesti delicati e silenziosi, distribuiti nelle direzioni più diverse.

Per dire no al femminicidio, a chiunque si renda colpevole di sopraffazioni, annulli e mortifichi identità e dignità alle donne.

A Barberino Tavarnelle è una comunità intera, fatta di associazioni, cittadini, attori e compagnie locali, ad aderire alla campagna di sensibilizzazione promossa da Artemisia Centro Antiviolenza #Tu da che parte stai?

Il Comune di Barberino Tavarnelle nell'Unione comunale del Chianti Fiorentino, in collaborazione con Auser, ha organizzato per domenica 1 dicembre alle ore 11.30 un evento collettivo in piazza della Repubblica a Tavarnelle. Protagonisti le cittadine e i cittadini di ogni età, invitati a dipingere simbolicamente di rosso una panchina pubblica nell'area centrale del paese.

Non un colore come un altro. Ma un rosso fuoco, come il sangue delle donne che ogni anno, a migliaia, cadono vittime di violenza.

Una panchina, posta al centro di piazza della Repubblica e promossa da Auser, si bagnerà metaforicamente del sangue di tutte le vittime del mondo, di quelle vite che non ce l'hanno fatta a restare su questa terra e di quelle "fantasma" che, consapevoli e inconsapevoli, subiscono in silenzio, schiave di isolamento, emarginazione, colonizzate strategicamente nella mente, recluse nell'indifferenza di chi le circonda.

Donne che ogni giorno sono costrette a vivere nell'inferno di vessazioni fisiche e psicologiche e non ce la fanno ad uscire dal tunnel.

“Tutti noi abbiamo il dovere di sentirci coinvolti - dichiara Marina Baretta, assessore alle pari opportunità di Barberino Tavarnelle - è attivo uno sportello antiviolenza nel Chianti con sede a Tavarnelle e San Casciano che supporta le donne che chiedono aiuto attraverso l'attivazione di percorsi specifici e personalizzati, dal punto di vista legale e psicologico. Esiste una vita alternativa alla violenza”.

Lunedì 25 novembre alle ore 21 sarà il Teatro Regina Margherita di Marcialla ad ospitare una serata speciale con lo spettacolo “Sei bella” su testo di Licia Buracchi e Damiano Masini per la regia di Damiano Masini.

All'iniziativa hanno aderito Auser insieme Barberino-Tavarnelle, Circolo ricreativo culturale La Rampa Tavarnelle, Circolo Mcl Tavarnelle, sezione soci Unicoop Tavarnelle, Spi-Cgil Tavarnelle, Barberino Tavarnelle Confraternita di Misericordia di Barberino Tavarnelle, Calcit Barberino Tavarnelle.

Contattate Artemisia Centro Antiviolenza tel. 055 601375.