Commerciante ambulante con la passione per la scrittura: Fabrizio Felappi a San Casciano

Appassionato di gialli e mercati, il 28 novembre presenta il suo ultimo libro, "L'assassino di pietra"

SAN CASCIANO - Un commerciante ambulante con la passione per la scrittura. Fabrizio Felappi, classe 1971, scopre un amore per i libri, nel genere dei gialli, e da circa due anni sfodera fantasia e capacità narrativa per comporre e inventare intrecci ambientati nella sua terra di origine, la Valle Camonica.

A San Casciano, dove lo scrittore è di casa ogni lunedì in occasione del mercato settimanale, con il suo banco posizionato in piazza della Repubblica, presenterà giovedì 28 novembre alle ore 21:30 negli spazi della sala consiliare del palazzo comunale (via Machiavelli, 56) la sua ultima fatica: "L’assassino di pietra".

L’iniziativa, aperta al pubblico, è patrocinata dal Comune ed è coordinata dall’assessore alla cultura Maura Masini che invita i cittadini a partecipare all’incontro con l’autore, conosciuto da molti sancascianesi, e svelare i misteri dei suoi romanzi legati nel filone letterario del giallo. Il libro narra delle avventure del commissario Angelo Saronno.

Il contesto è quello del parco delle incisioni rupestri di Capo di Ponte, in Valle Camonica. Il direttore del grande sito archeologico decide di far venire in Italia una grande esperta nel campo, la dottoressa Lindberg, direttamente dalla Svezia.

Purtroppo, in un tragico venerdì mattina, il corpo della dottoressa verrà rinvenuto senza vita vicino ad una grande roccia scolpita. Toccherà al nostro commissario indagare con l'aiuto del fido ispettore Nosetti.

“Faremo anche un salto all'indietro di 3.000 anni - promette Fabrizio Felappi - fino all'età del ferro, periodo in cui conosceremo una tribù di camuni, gli antichi abitanti della Valle Camonica e ne capiremo gli usi e i costumi. Anche in quell'epoca lontana si consumerà un tragico evento, l'improvvisa morte dello sciamano del villaggio. E in questo caso sarà un maestro incisore ad indagare. Vivremo una sorta di giallo nel giallo”.

FABRIZIO FELAPPI

Nato a Lovere, provincia di Bergamo, nel 1971. Vive in Toscana a Lucca da quattro anni. Di mestiere fa il commerciante ambulante in sei mercati tra la provincia di Firenze, Lucca e Pisa.

La sua passione per la scrittura nasce solamente due anni fa e nel 2017 vede il proprio esordio nel mondo della letteratura con "Delitto all’Hotel Margherita".

Essendo un grande lettore di gialli, non poteva che scegliere questo genere cosi popolare per i suoi libri. A febbraio 2020 uscirà il terzo libro con le avventure lombarde del commissario Saronno.