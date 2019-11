Il punto Bibliocoop dialoga con le biblioteche comunali di Barberino Tavarnelle

Con un patrimonio iniziale di 500 volumi il Bibliocoop ha aperto nei locali della sezione soci Coop di Tavarnelle

TAVARNELLE (BARBERINO TAVARNELLE) - Fai la spesa e regalati un libro…in prestito, in consultazione, in un’occasione di lettura condivisa, scambio e circolazione di idee.

Leggere è una porta che apre mille mondi, un viaggio individuale e collettivo che alimenta la formazione e il percorso culturale di un’intera comunità.

Leggere rende ancora una volta protagonista il volontariato culturale di Barberino Tavarnelle che si arricchisce di un nuovo spazio dove ritrovarsi, socializzare e condividere il piacere della conoscenza.

Si è aperto da qualche settimana il punto Bibliocoop di Tavarnelle, nei locali della sezione soci adiacente al negozio. Una quindicina gli operatori che, volontariamente, si mettono a disposizione della piccola biblioteca del supermercato per gestire i servizi di prestito e consultazione disponibili presso il punto.

Cinquecento volumi, di recente pubblicazione, articolati nelle varie sezioni, rispondono alle preferenze dei lettori di ogni età.

Numerosi i romanzi, anche in lingua inglese, i libri di narrativa, i racconti, i libri di viaggi e cucina e i testi per bambini e ragazzi che riempiono gli scaffali della saletta di cui referente è Donatella Pasquali insieme a Jill Gabriel, adeguatamente formate dai bibliotecari del Comune di Barberino e Tavarnelle.

“E’ un progetto culturale costruito per offrire stimoli inclusivi alla comunità – dichiara Donatella Pasquali - un punto di incontro nato dalla collaborazione con la Regione Toscana il cui obiettivo è quello di promuovere la lettura nei negozi Unicoop Firenze. In questo spazio sarà possibile prendere in prestito libri, consultarli ma anche chiedere un suggerimento su un testo o organizzare eventi che favoriscano l’accesso, migliorino l’approccio dei ragazzi alla lettura e ne implementino il ruolo culturale come strumento di coesione e partecipazione attiva e responsabile. Molti cittadini fanno parte del Circolo letterario della sezione soci, qui ci ritroveremo anche per fare della lettura un’esperienza di confronto e socializzazione”.

“E’ bello far parte di una comunità di lettori e volontari così ricca – aggiunge Renzo Ciani, presidente della sezione soci Coop di Tavarnelle – attratta dall’interesse di coltivare passioni comuni. Ne è testimone il punto Bibliocoop, da poco inaugurato, che ha già registrato un centinaio di presenze, numerosi prestiti e il rilascio di nuove tessere nell’ambito della rete Sdiaf di cui fa parte la nostra piccola biblioteca. Dal punto di vista tecnico la nostra sede si avvale di specifici software in dialogo con quelli delle biblioteche comunali".

All’inaugurazione erano presenti anche il sindaco David Baroncelli e l’assessore alla cultura Giacomo Trentranovi. I libri, presi in prestito, possono essere tenuti un mese e devono essere restituiti al punto Bibliocoop.