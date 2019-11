Il "Diario fantastico di un ragazzo di paese": si presenta il libro di Andrea Merli

Sabato 30 novembre alle 16 all'Acli: "Gli avvenimenti a San Casciano visti con gli occhi di bambino"

SAN CASCIANO - A distanza di un anno dalla presentazione del libro “Col paese nel cuore. Immagini e scritti di paesologia” Andrea Merli, incoraggiato dal successo ottenuto, stimolato dagli amici e dai sancascianesi che hanno addirittura letto più volte il primo trovando ogni volta qualcosa di nuovo tra le righe, ha deciso di mettere mano a un altro libro.

Sarà presentato sabato 30 novembre alle 16 nella Sala Cupola Acli in via del Cassero. Il titolo è “E poi si cresce… Diario fantastico di un ragazzo di paese”.

Andrea Merli non finisce mai di stupirci: possiamo avere un’anticipazione?

"Questo è un diario - ci racconta - di avvenimenti e circostanze avvenute in paese visti con gli occhi di un bambino che cresce fra le persone adulte".

Una sorta di cronaca che parte da...?

"Dagli anni ’50 fino quasi ai giorni nostri, tutto corredato da delle belle fotografie che riguardano lo scandire del tempo".

Sulla copertina c’è una foto in bianco e nero con due bambini.

"Siamo io e mio fratello Alberto, più grande di sette anni che purtroppo è venuto a mancare all’età di 61 anni. Per me lui è stato un padre, un amico, un maestro, sempre presente al momento del bisogno".

Molti sancascianesi si riconosceranno o meglio rivivranno la vita passata in paese.

"Sì, anche perché descrivo le feste che oggi non ci sono più, e dietro un’accurata ricerca ho inserito in un capitolo i soprannomi e le professioni di molti sancascianesi scomparsi".

Ad accompagnare la presentazione ci saranno tre musicisti, Il Trio Amadeus.

"Mi accompagneranno con brani di musica contemporanea “viva”, suonati con flauto, violoncello e clarinetto".

Come per il primo volume, anche per questo il ricavato della vendita va in beneficenza?

"Andrà ancora all’ A.B.C. Associazione Bambini Cri du chat Onlus".

Questo libro lo possono leggere persone adulte ma è adatto anche per i giovani?

"Sì, l’ho scritto con l’intento di evitare che vadano perse le storie del nostro paese, storie che adesso si trovano all’interno di un archivio disponibile a tutti, specie per i giovani che non troveranno più il paese di un tempo".

Ci fermiamo qui, anche perché sarà Andrea Merli a svelare preziosi particolari del libro durante la presentazione, alla presenza del sindaco di San Casciano Roberto Ciappi e dell’assessore alla cultura Maura Masini.

Tutti sono invitati a fare questo viaggio, salendo simbolicamente su un’auto guidata da Andrea che, inserita la marcia indietro, ci porterà per le vie del paese indietro, in un tempo non poi così lontano.