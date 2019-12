I "Gran Riserva Power Trio" in concerto alla casa del popolo di San Casciano

Venerdì 6 dicembre. Sul palco Giuseppe Galgani, Carmelo Junior Arena e Andrea Bruni

SAN CASCIANO - Ancora un evento nel ricchissimo "carnet" della casa del popolo di San Casciano.

Venerdì 6 dicembre concerto dei "Gran Riserva Power Trio", band nata nel 2017 dall'unione di Giuseppe Galgani (chitarra elettrica), Carmelo Junior Arena (voce e tastiere) e Andrea Bruni (batteria).

Tre musicisti con un solido bagaglio professionale alle spalle, nonché insegnanti presso l'Accademia Musicale di San Casciano.

Per coronare degnamente un 2019 ricco di concerti in tutta Italia – da Milano alla Sicilia – il gruppo si esibirà venerdì 6 dicembre alla Sala Polivalente in via dei Fossi, presentando alcuni brani tratti dal proprio disco di cover “Hot Stock” (tra cui spiccano brani di Jimi Hendrix, Ray Charles, Steve Ray Vaughan).

E non mancheranno nuovi omaggi ad altre icone del rock-blues che il trio affronterà con efficaci rivisitazioni, concedendosi anche qualche gustoso fuori programma.

Inizio del concerto ore 21.30: ingresso a offerta libera, gratuito per soci Arci e Coop. L'evento è patrocinato dal Comune di San Casciano. Gli sponsor sono Unicoop Firenze, CgilL, Spi, ChiantiBanca e Unipol Sai. Attivi i servizi bar e pizzeria.