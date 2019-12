FIRENZE E TOSCANA 14.12.2019 h 08:08 Di REDAZIONE

Allerta della Città Metropolitana: ghiaccio sulle strade, fate attenzione

In particolare in Mugello, ma situazioni critiche sono segnalate in tutto il territorio della Metrocittà

FIRENZE - Riceviamo e pubblichiamo questa allerta segnalata dalla Città Metropolitana di Firenze. "Attenzione: si segnalano diffuse formazioni di ghiaccio sulla viabilità di competenza metropolitana in particolare nel Mugello. Mezzi spargisale sono all'opera. Si raccomanda la massima prudenza nella guida. Si ricorda che sulla maggior parte delle strade di competenza della Città Metropolitana di Firenze e sulla Fi-Pi-Li, dal 15 novembre al 15 aprile di ogni anno, e dal 1° dicembre al 15 aprile di ogni anno sulle sole strade dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa, è in vigore l'obbligo per i veicoli di cui all'art. 54 del D.Lgs. 285/1992 (autoveicoli), di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o di essere muniti di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio, adeguati al tipo di veicolo in uso".

RIPRODUZIONE RISERVATA