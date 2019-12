Un camper Laika per La Racchetta, il dono di Natale dell'azienda alla comunità

Consegnato questa mattina nella sede del Ponterotto al presidente regionale dell'associazione, Leonardo Tomassoli

PONTEROTTO (SAN CASCIANO) - Un regalo di Natale che rende omaggio al valore del volontariato e a chi si spende per la vita degli altri.

L’azienda Laika, da 55 anni leader nella produzione di camper e veicoli ricreazionali di fascia alta, ha donato in comodato d’uso all’associazione regionale la Racchetta un camper che si caratterizza per le sue prestazioni innovative e sostenibili.

La cerimonia di consegna è avvenuta questa mattina, venerdì 20 dicembre, presso la sede sancascianese dello stabilimento alla presenza del presidente e amministratore delegato Laika dell’area tecnica e produttiva, André Miethe e dell’amministratore delegato dell’area commerciale, Ute Hofmann.

Del presidente regionale dell’associazione La Racchetta Leonardo Tomassoli, del sindaco di San Casciano Roberto Ciappi e dei sindaci dell’Unione comunale del Chianti fiorentino Paolo Sottani e David Baroncelli.

Si tratta del veicolo Laika Kosmo 509, un profilato dotato di tutti i comfort grazie ai due letti gemelli, ad uno spazioso living e alla coibentazione in XPS di serie che lo rende adatto ad ogni clima.

L’operazione, nata dalla proposta del Comune di San Casciano e realizzata grazie alla proficua collaborazione tra Regione e Laika, si pone l’obiettivo di supportare l’attività dell’associazione, impegnata nelle emergenze, a tutela dell’incolumità pubblica, a incrementarne la resilienza e la capacità di far fronte alle situazioni di criticità.

L’azienda ha incentrato il suo potenziale produttivo sulla volontà di offrire risposte ai bisogni economici e sociali della regione in cui ha sede e opera e “di offrire costantemente un prodotto di qualità, che risponda alle esigenze del mercato sia italiano che estero” afferma André Miethe.

“La nostra decisione - continua Ute Hofmann - di sostenere l’associazione la Racchetta si inserisce in un percorso di Laika di sostenibilità ambientale in un territorio storicamente vocato alle politiche sociali e alla prestazione volontaria”.

La concessione in comodato d’uso del veicolo ha la durata di un anno.

“Siamo felici che l’azienda abbia messo a disposizione dei volontari della Racchetta una delle loro produzioni più innovative - sottolinea il sindaco di San Casciano Roberto Ciappi – l’associazione che ha radici profonde in Toscana è costituita da abili conoscitori dei contesti di emergenza, attivi in presenza di calamità naturali e di supporto all’organizzazione di manifestazioni ed eventi pubblici, in tema di viabilità. Sono volontari nel senso più profondo di questa parola e utilizzeranno il camper per le attività di protezione civile, sempre al fianco delle istituzioni".

"Una scelta importante - rimarca - che guarda all’interesse e alla sicurezza della comunità per la quale ringrazio l’azienda Laika. Colgo l’occasione inoltre per evidenziare il ruolo fondamentale dell’associazione La Racchetta, risorsa preziosa per il territorio toscano che ci permette di far fronte uniti alle diverse situazioni di difficoltà che si presentano”.

Ai ringraziamenti del primo cittadino si uniscono quelli del presidente regionale Leonardo Tomassoli.

“Il veicolo Laika - aggiunge - rafforzerà il nostro parco macchine, costituito da circa 150 fra fuoristrada e camion 4x4, e giocherà un ruolo fondamentale. Sarà impiegato come punto di comando e riferimento logistico durante le emergenze tra cui i fenomeni sismici. Lo impiegheremo già nei prossimi giorni per il terremoto del Mugello se fosse necessario, che tutt'ora ci vede impegnati, e altre situazioni ed eventi calamitosi come alluvioni, incendi boschivi che richiedono un mezzo per la pianificazione delle strategie necessarie all'estinzione".

"Un grazie di cuore - conclude Tomassoli - a Laika e al Comune di San Casciano che si è adoperato per la realizzazione di questa operazione. Grazie a chi crede nel nostro volontariato, un volontariato da sempre fatto con il cuore. Un ringraziamento va in particolar modo a tutti i soci che in maniera costante dedicano del tempo alla nostra associazione sacrificando il proprio tempo libero. La consegna del veicolo è anche il riconoscimento di un risultato raggiunto e di un grande lavoro svolto da tutti i volontari nelle tante emergenze del nostro territorio".

Alla consegna hanno partecipato alcuni rappresentanti delle sezioni di San Casciano, Ferrone, Sesto Fiorentino, Marciola, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Lastra a Signa, Chiusdino. Sovicille, Panzano, Cascina.