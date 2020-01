Tpl, tramvia e mobilità da Greve: incontro pubblico il 16 gennaio

Organizzato da Viva - Cittadini per Greve in Chianti: alle 21.15 alla casa del popolo di Greve

GREVE IN CHIANTI - L'organizzazione è della lista Viva - Cittadini per Greve in Chianti (com la collaborazione delle lista civiche Cittadini per Impruneta e Cittadinanza Attiva Bagno a Ripoli): stiamo parlando della serata sul tema trasporto pubblico locale, tramvia e mobilità.

"Greve in Chianti/Firenze: andata e ritorno": questo il titolo della serata, giovedì 16 gennaio alle 21.15 alla casa del popolo di Greve in Chianti.

Un incontro con esperti del settore, al quale sono invitati rappresentanti del futuro servizio di gestione del tpl in Toscana e dell'amministrazione comunale.

Sarà presente anche il consigliere della Città Metropolitana della lista Territori Beni Comuni, Enrico Carpini. Interverrà anche la consigliera regionale Serena Spinelli.