Commissione pari opportunità, si cercano i 10 membri esterni

Tempo per le domande fino al 31 gennaio: candidati rappresentativi di associazioni, movimenti e culture del mondo femminile

SAN CASCIANO - Il Comune di San Casciano cerca membri esterni per la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna. La domanda per far parte della Commissione può essere inviata entro il 31 gennaio.

I membri esterni sono nominati dalla commissione stessa tra rappresentativi di associazioni, movimenti e culture del mondo femminile e da persone che abbiano esperienza della condizione femminile nei suoi diversi aspetti e profili, come, ad esempio, rappresentanti sindacali, associazioni di settore, associazioni datoriali.

La commissione resta in carica per la durata del mandato del Consiglio Comunale. I membri esterni parteciperanno ai lavori della commissione senza diritto di voto.

Le nomine e le designazioni privilegeranno soggetti che, sulla base del loro curriculum, possiedano esperienze e competenze nell’ambito delle pari opportunità e delle differenze di genere, essendosi distinti e/o impegnati (sia come singole persone sia come enti, associazioni, fondazioni o istituzioni) in attività scientifiche, giuridiche, economiche, psicologiche, pedagogiche, sanitarie, sociologiche, professionali, letterarie e sociali, della comunicazione e dei mass media, del lavoro, della formazione, della tutela dell’ambiente, della produzione artistica, relativamente all’ambito richiesto dalla commissione.

La domanda, proveniente da enti, associazioni, fondazioni o istituzioni, deve indicare il nominativo del soggetto scelto a rappresentare tali soggetti. È requisito essenziale il raggiungimento della maggiore età.

La domanda può essere presentata a mezzo PEC (comune.sancascianovp@postacert.toscana.it) oppure inviata via posta all’indirizzo “Comune di San Casciano V.P. – via Machiavelli, 56 – 50026 San Casciano V.P.” riportando sulla busta la dicitura “indicazione membro esterno commissione Pari Opportunità” oppure essere consegnata direttamente a mano all’Ufficio protocollo del Comune.

Le domande dovranno pervenire entro le 12:30 di venerdì 31 gennaio 2020: la risposta dell’avvenuta accettazione della domanda sarà comunicata entro 15/20 giorni dal termine dell’avviso.