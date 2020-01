Aperto al Palagi l'ambulatorio per le vaccinazioni in gravidanza

Un servizio al femminile dell'Ausl Toscana Centro per la prevenzione della salute di future mamme e nascituri

FIRENZE E PROVINCIA - E’ aperto da pochi giorni un ambulatorio dedicato alle vaccinazioni in gravidanza presso il consultorio del presidio Palagi, ulteriore iniziativa del progetto “Percorso Donna” che offre servizi sanitari dedicati al femminile.

L'ambulatorio è aperto ogni mercoledì dalle ore 8.30 alle 13 e vi si accede tramite prenotazione CUP. L’attività, coordinata dalla dottoressa Valeria Dubini, direttore unità funzionale Attività Consultoriali, è gestita dalla dottoressa Maria Francesca Gola, medico pediatra unità funzionale Attività Consultoriali, ed offre alle future mamme oltre alla possibilità di vaccinarsi anche un servizio di consulenza dedicato ai percorsi vaccinali in età fertile come previsto dalle indicazioni del Ministero della Salute, dalla normativa regionale in materia e dal protocollo aziendale. L’attività si svolge in stretto rapporto con il servizio di ecografia e diagnosi prenatale.

“Nonostante la vaccinazione contro difterite, tetano e pertosse sia consigliata all’intero nucleo familiare, l’unica prevenzione efficace per evitare il contagio al nascituro è la vaccinazione in gravidanza dalla 28a alla 32a settimana di gestazione, periodo in cui gli anticorpi prodotti dalla madre vengono trasmessi al feto e lo proteggeranno nelle prime settimane di vita - spiega Francesca Gola - il fenomeno pertosse è in aumento e lo dimostrano gli ultimi dati e anche l’OMS ha lanciato un grido di allarme a non sottovalutare questo tipo di malattia che si manifesta con sintomi vari e non direttamente identificabili con la pertosse“

Oltre all’ambulatorio dedicato alle vaccinazioni in gravidanza l’Azienda Usl Toscana Centro prevede da un lato azioni informative mirate, attraverso la distribuzione, nei consultori e centri donna attivi in tutti i territori dell’Azienda, di brochure con l’elenco delle vaccinazioni raccomandate durante la gravidanza e post partum e dall’altro una formazione mirata ai professionisti sanitari coinvolti nel percorso gravidanza, tra cui ostetriche, ginecologi, neonatologi per sensibilizzare sulla sicurezza della vaccinazione e diffondere la consapevolezza dell’importanza della prevenzione.