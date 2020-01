Castelnuovo Berardenga: nuove telecamere per monitorare territorio e rifiuti

Investimento di 33mila euro, di cui 20mila in arrivo dalla Regione Toscana sulla sicurezza urbana

CASTELNUOVO BERARDENGA - Così come a Castellina e a Gaiole in Chianti, anche a Castelnuovo Berardenga aumenta la dotazione di telecamere di sicurezza grazie (anche) ai finanziamenti regionali.

Nuove telecamere sono infatti in arrivo, pronte a potenziare il monitoraggio su tutto il territorio e sulla corretta gestione dei rifiuti.

L’intervento sarà realizzato entro i prossimi mesi con un investimento complessivo di circa 33mila euro, di cui 20mila in arrivo dalla Regione Toscana con un bando sulla sicurezza urbana chiuso nei giorni scorsi e 13mila euro di risorse proprie messe a disposizione dal Comune castelnovino.

“Le risorse assegnate dalla Regione Toscana al Comune di Castelnuovo Berardenga - afferma il sindaco, Fabrizio Nepi - sono il frutto della programmazione e della pianificazione messe in campo dall’amministrazione comunale nei mesi scorsi e ringrazio gli uffici che l’hanno resa possibile. Grazie al contributo regionale potremo chiudere il primo ciclo del progetto di sicurezza urbana e inserire telecamere nelle frazioni di Casetta, Pancole, Monteaperti, Colonna del Grillo, Ponte a Bozzone, San Gusmè e Villa a Sesta, andando ad affiancare quelle già collocate a Castelnuovo Berardenga, Pianella, Pievasciata, Vagliagli e Quercegrossa".

“Le nuove telecamere, così come quelle già esistenti - aggiunge il primo cittadino - andranno a monitorare luoghi sensibili quali scuole ed edifici pubblici e saranno attive tutti i giorni, 24 ore su 24. Le apparecchiature saranno collegate con le forze dell’ordine, che ringrazio per la presenza costante sul territorio insieme alla polizia municipale, e permetteranno di accedere a immagini e dati per effettuare anche controlli sui veicoli in transito".

"Alcune telecamere inoltre - conclude - hanno la funzione di foto-trappole per garantire il decoro urbano e la tutela del nostro ambiente e del patrimonio pubblico”.