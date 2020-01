Meteo in Metrocittà Firenze, forti venti di libeccio in arrivo martedì 28 gennaio

Interessati in particolare i territori di Empolese Valdelsa, Mugello, Valdisieve, Alto Mugello

FIRENZE - L’ingresso di aria umida e mite in atto nella nostra regione causerà un peggioramento del tempo nella giornata di domani, con piogge sulle zone settentrionali, forti venti di libeccio e mareggiate sulla costa centro-settentrionale.

Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento e mareggiate su gran parte della Toscana, ad eccezione della zona meridionale, valido per tutta la giornata di domani, martedì 28 gennaio.

Anche la Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala un codice giallo per vento nella giornata di martedì 28 gennaio, in particolare nell'Empolese Valdelsa, Mugello, Valdisieve, in Alto Mugello, con forti venti di libeccio, in particolare su crinali appenninici e zone collinari sottovento all'Appennino.

Sono possibili isolate rotture di rami e/o caduta di alberi, caduta di tegole e cornicioni.