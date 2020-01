La memoria vista con gli occhi dei più giovani. Teatro e musica: si esibiscono i ragazzi

Orchestra di bambini-insegnanti a Tavarnelle; spettacolo scritto e interpretato da studenti delle medie a S.Casciano

SAN CASCIANO-BARBERINO TAVARNELLE - In un libro della Bibbia, Isaia, il termine "Shoah" ricorre per indicare la presenza di una “tempesta devastante”.

Ed è questo il termine ebraico che si preferisce per ricordare quel fenomeno, reale e documentato, che sconvolse il mondo, esploso dal cuore dell'Europa in tempi non molto lontani.

Lo sterminio avvenuto ad opera dei nazisti, riuscì a distruggere e a cancellare, attraverso le persecuzioni razziali e gli omicidi compiuti nei campi di sterminio, le identità di 6 milioni di ebrei, 250.000 diversamente abili e 200.000 zingari.

A ricordare le vittime dell'antisemitismo, quella forma di odio e discriminazione nei confronti delle persone di fede e famiglia ebraica che in Germania esisteva già molto prima dell'avvento del Nazismo, saranno i ragazzi del Chianti, i loro talenti teatrali e musicali che si esibiranno mercoledì 29 gennaio in un percorso di celebrazioni che dà continuità al programma di eventi della Giornata internazionale della Memoria promossa dai comuni di Barberino Tavarnelle e San Casciano.

“Musica per non dimenticare” è lo spettacolo che la Scuola di Musica Officine Creative del Chianti ha preparato con gli allievi e gli insegnanti della scuola.

Nello spazio del Cinema Olimpia di Tavarnelle domani alle 21.30 si terrà il concerto con la partecipazione dell'orchestra dei bambini della scuola costituita da 15 elementi, del Coro di voci bianche Colli fiorentini e degli insegnanti.

I docenti sono Francesca Caponi, Matilde Sferlazza, Silvia Lotti, Edda Rover, Niccolò Cantara, Andrea Grassi, Marco Ceccarelli, Andrea Scognamillo e Stefano Montagnani, Marta Marini, Francesco Carusi.

Ampio il repertorio che eseguiranno e che spazierà tra alcuni dei più noti brani della cultura ebraica e internazionale.

A San Casciano gli studenti della scuola secondaria di primo grado Ippolito Nievo, in collaborazione con l’Anpi, hanno scritto un testo teatrale incentrato sui segnali di discriminazione razziale che la comunità vive nella quotidianità traendo spunto dalla realtà più vicina a loro.

Lo spettacolo “Il coraggio di fare memoria” sarà messo in scena domani nell’auditorium di ChiantiBanca, alle 10.15 e alle 12.15.