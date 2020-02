Doppio appuntamento con Ercolini: "Chianti verso l'opzione Rifiuti Zero?"

Il 27 febbraio l'ambientalista e scrittore sarà a Radda e Greve. Gli incontri sono organizzati da Lista Viva

CHIANTI - Due appuntamenti in un solo pomeriggio per rispondere alla domanda: “Chianti verso l’opzione rifiuti zero?”.

A parlare giovedì 27 febbraio sarà l'ambientalista e scrittore Rossano Ercolini, autore del volume “Rifiuti zero: i dieci passi per la rivoluzione ecologica dal Premio Nobel per l’ambiente” (Baldini e Castoldi editore).

Alle 18 appuntamento a Radda in Chianti al Nuovo Cinema Misericordia, alle 21.30 bis a Greve alla Casa del Popolo.

Gli incontri sono organizzati da Lista Viva, cittadini per Greve in Chianti e Radda in Chianti.