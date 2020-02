Coronavirus, misure a tutela della sicurezza di passeggeri e personale Ataf

Potenziati gli interventi di sanificazione in aggiunta al periodico sistema di pulizia radicale dei bus

FIRENZE - In relazione alla problematica Covid-19 Ataf informa che, "in aggiunta al periodico sistema di pulizia radicale dei bus, Ataf Gestioni ha messo in atto ulteriori e straordinarie misure a tutela della sicurezza di passeggeri e personale aziendale".

L’azienda ha previsto, in accordo con la società specializzata in pulizie e bonifiche, "di intensificare e potenziare gli interventi di sanificazione, mediante disinfettanti di “presidio medico sanitario”, e disinfezione di tutte le superfici esposte (volante, cabina di guida, mancorrenti, validatori) e di tutti i locali aziendali (biglietterie, locali adibiti alla sosta del personale viaggiante, sale di controllo)".

"Tutti gli autobus, i locali e le biglietterie aziendali - si spiega ancora - sono inoltre dotati di un kit aggiuntivo di pronto soccorso, integrato con prodotti aggiuntivi specifici, utilizzabile in caso di necessità. L’azienda ha inoltre intrapreso un’attività di sensibilizzazione sia per il personale viaggiante e di front office, che per tutti i dipendenti e darà tempestiva e continua informazione -attraverso i consueti canali di comunicazione aziendali - delle eventuali prescrizioni che dovessero essere emesse dal Ministero della Salute, dagli enti locali competenti nonché dalla direzione aziendale".

"È stato infine divulgato - si conclude - per i passeggeri sul sito internet e per il personale attraverso le bacheche aziendali e la posta elettronica, il documento che invita al rispetto delle norme igienico-sanitarie contenute nel decalogo diffuso dall’Istituto Superiore di Sanità".