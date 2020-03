La decisione del Governo è ufficiale: scuole chiuse in tutta Italia fino al 15 marzo

Per ogni ordine e grado: la scelta è stata comunicata alle 18.14 dal ministro della pubblica istruzione Azzolina

E' ufficiale: il Governo ha deciso di chiudere "prudenzialmente" le scuole di ogni ordine e grado, dalle scuole dell'infanzia alle Università, fino al 15 marzo. In tutto il Paese.

Quindi porte chiuse in tutti i plessi a partire da domani, giovedì 5 marzo: l'ufficialità è stata comunicata dal ministro alla pubblica istruzione Lucia Azzolina, dopo che nel pomeriggio era stata rinviata di alcune ore.

Decisione giunta dopo un approfondimento finale con il comitato tecnico-scientifico, in particolare l'Istituto Superiore di Sanità: richiesto dallo stesso Governo, "sulla base di valutazioni tecniche - ha detto il premier Giuseppe Conte - sulla situazione emergenziale".

Una scelta forte e drastica quella di chiudere le scuole su tutto il territorio nazionale, che racconta quanto si cerchi di rallentare in tutto il nostro Paese, a partire dalle aree più esposte al momento, la diffusione del Covid-19.

Una scelta che mira a rallentare, come detto, il contagio. Sia nelle zone pesantemente colpite. Ma anche in quelle dove il contagio sembra ancora ridotto, in modo da dare ristoro alle prime e preparare al meglio le seconde.