Coronavirus, 38 nuovi casi di Covid-19 in Toscana: 15 fra Firenze-Prato-Pistoia

Sono 117 in tutta la regione, ad oggi, i positivi al virus; 1.720 le persone in isolamento domiciliare

FIRENZE - Dall'ultimo monitoraggio di ieri, venerdì 6 marzo, sono in tutto 34 i nuovi tamponi risultati positivi al test per il Coronavirus eseguiti oggi, sabato 7 marzo, nei laboratori di virologia e microbiologia delle tre aziende ospedaliero universitarie della Toscana.

Ovvero 15 nel laboratorio di Careggi (Asl centro), 17 nel laboratorio di Pisa (Asl nord ovest), 6 nel laboratorio di Siena (Asl sud est).

Per quanto riguarda la nostra zona di riferimento, questo il dettaglio dell'area dell'Asl Toscana Centro (Firenze-Prato-Pistoia).

Sei nel territorio fiorentino: un uomo di 37 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione; una donna di 36 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione; una donna di 32 anni di Firenze ricoverata a Careggi; un uomo di 47 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Annunziata.

Una donna di 53 anni di Montespertoli, in buone condizioni in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione; un uomo di 77 anni di Bagno a Ripoli ricoverato al Santa Maria Annunziata in condizioni critiche.

Nel territorio pratese un uomo di 43 anni di Prato, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione.

Due nel territorio empolese: un uomo di 58 anni di Empoli, ricoverato in condizioni critiche al Santo Stefano di Prato; una donna di 50 anni di Empoli, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione.

Infine, sei nel territorio pistoiese: una donna di 82 anni di Pistoia ricoverata in buone condizioni al San Jacopo di Pistoia; un uomo di 59 anni di Pistoia ricoverato in buone condizioni al San Jacopo; un uomo di 72 anni di Pistoia ricoverato in condizioni critiche al San Jacopo; una donna di 68 anni di Pistoia ricoverata in condizioni critiche al San Jacopo; un uomo di 70 anni di Quarrata ricoverato in condizioni critiche al San Jacopo; una donna di 69 anni di Quarrata ricoverata in buone condizioni al San Jacopo

I dati sono stati trasmessi dagli uffici dell'assessorato al Ministero della salute.

Ad oggi sono dunque, complessivamente, 117 i tamponi risultati positivi al test del Coronavirus in Toscana. Questa la suddivisione per provincia di segnalazione: 31 Firenze, 6 Pistoia, 3 Prato (totale Asl centro 40); 15 Lucca, 16 Massa Carrara, 11 Pisa, 6 Livorno (totale Asl nord ovest 48); 2 Grosseto, 19 Siena, 8 Arezzo (totale Asl sud est 29).

Sono 3 i casi clinicamente guariti e 110 quelli attualmente positivi.

Dal monitoraggio giornaliero risultano 1.720 le persone in isolamento domiciliare, di cui 641 prese in carico attraverso i numeri dedicati, attivati da ciascuna Asl: 412 i casi nella Asl centro (Firenze-Empoli-Prato-Pistoia), 70 nella Asl nord ovest (Lucca-Massa Carrara-Pisa-Livorno) e 159 nella sud est (Arezzo-Siena–Grosseto).

Gli altri 1.079 casi in isolamento sono contatti stretti di casi positivi: 173 nella Asl Centro, 394 nella Nord Ovest, 512 nella Sud est.

In totale sono state testate 1.089 persone di cui 956 negative 113 positive, 20 in corso.

Le informazioni sui singoli casi vengono fornite dagli uffici stampa delle aziende sanitarie (e in seguito da noi pubblicate), nel rispetto della privacy.