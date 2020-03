Covid-19, i diciotto casi positivi nell'area della Ausl Toscana Centro

Il dettaglio nella nostra zona di riferimento: molti di loro in buone o discrete condizioni di salute

FIRENZE - Sono 18 i casi positivi, tra ieri sera e oggi, nei territori dell’Ausl Toscana Centro (Firenze, Prato, Pistoia): 17 di questi sono il risultato dei test diagnostici ricevuti nella tarda serata di ieri, mentre un caso aggiornato ad oggi pomeriggio. Di seguito il dettaglio.

Dieci casi nel territorio fiorentino: un uomo di 62 anni di Firenze ricoverato al Santa Maria Annunziata in buone condizioni; un uomo di 63 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione; un uomo di 70 anni di Scandicci, ricoverato in buone condizioni a Careggi; un uomo di 65 anni di Firenze ricoverato a Careggi; una donna di 55 anni di Firenze ricoverato al Santa Maria Annunziata in buone condizioni.

E ancora un uomo di 62 anni di Figline Valdarno ricoverato al Santa Maria Annunziata in discrete condizioni; una donna di 64 anni di Scandicci, ricoverata a Careggi; una donna di 71 anni di Firenze ricoverata in buone condizioni a Careggi; una donna di 73 anni di Firenze ricoverata in discrete condizioni a Careggi; un uomo di 77 anni di Firenze ricoverato in discrete condizioni a Careggi.

Un caso nel territorio pratese: una donna di 44 anni di Prato ricoverata in buone condizioni al Santo Stefano di Prato.

Due casi nel territorio empolese: un uomo di 29 anni di Montelupo Fiorentino, ricoverato in buone condizioni al Santo Stefano di Prato; una donna di 66 anni di Fucecchio, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione.

Cinque i casi nel territorio pistoiese: un uomo di 86 anni di Pistoia, ricoverato in discrete condizioni al San Jacopo di Pistoia; un uomo di 62 anni di Pistoia, ricoverato in discrete condizioni al San Jacopo di Pistoia; un uomo di 78 anni di Quarrata ricoverato in discrete condizioni al San Jacopo di Pistoia; un uomo di 60 anni di Agliana ricoverato in discrete condizioni al San Jacopo; una donna di 60 anni di Agliana in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione.

A breve, conclusa l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti dei singoli soggetti contagiati, saranno informate adeguatamente le autorità territoriali.