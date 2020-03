Tutta Italia è zona protetta. Spostamenti limitati. Scuole chiuse fino al 3 aprile

Le misure del Governo Conte. Obiettivo limitare al massimo ogni tipo di spostamento non essenziale

I dati del contagio di oggi, lunedì 9 marzo, hanno spinto il Governo ad allargare a tutta l'Italia le misure restrittive applicate da domenica su gran parte del nord Italia.

Con un obiettivo di fondo: far rimanere gli italiani, tutti gli italiani, a casa, per limitare la diffusione del contagio da Coronavirus: "Non c'è più tempo - ha detto il premier Giuseppe Conte - Bisogna cambiare. Subito".

Vietati gli spostamenti a meno che non siano comprovati da esigenze lavorative o di salute: le giustificazioni degli spostamenti potranno essere attestate con autodichiarazione attraverso la compilazione di moduli fornite dalle forze di polizia incaricate dei controlli. Autodichiarazioni sulle quali ci saranno responsabilità penali

L'obiettivo è rendere impossibile, o quantomeno estremamente difficile, che le persone si muovano per altri motivi. In particolare quelli futili visti negli ultimi giorni.

"Sto per firmare un provvedimento - ha detto Conte - che possiamo sintetizzare come "io resto a casa". Non ci sarà più una zona rossa nella penisola. Ci sarà l'italia zona protetta".

Le nuove misure, che saranno stasera in Gazzetta Ufficiale e diventeranno operative da domattina, riguardano anche scuole e manifestazioni sportive: in tutta Italia gli istituti rimarranno chiusi fino al 3 aprile. Gli eventi sportivi non proseguiranno: tutto sospeso, compreso il campionato di Serie A.

Bar e ristoranti, come era previsto per il nord Italia chiusura alle 18. Centri commerciali chiusi nel fine settimana. Comunque tutti i dettagli saranno a breve nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Capitolo scuole: tutte chiuse, per ogni ordine e grado, almeno fino al 3 aprile. Divieto di ogni tipo di assembramento, anche nei parchi, nei giardini: famiglie chiamate a svolgere il loro ruolo nei confronti di figli. E comunque forze dell'ordine a fare controlli.

E' arrivato il momento di essere responsabili. Per davvero. Altrimenti sarà troppo tardi. State in casa a meno che non sia indispensabile uscire.