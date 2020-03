Ausl Toscana Centro, l'"identikit" dei casi positivi su Firenze-Prato-Pistoia

Sette quelli sul territorio di Firenze, tutti riferiti alla città. Ecco i dettagli

FIRENZE - Sono 13 i casi positivi, tra ieri sera e oggi, nei territori dell’Ausl Toscana Centro, comunicati dalla stessa Azienda sanitaria.

Di seguito il dettaglio dei sette casi nel territorio fiorentino.

Un uomo di 67 anni di Firenze ricoverato in discrete condizioni a Careggi; un uomo di 66 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione.

Una donna di 55 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione; una donna di 89 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione; una donna di 91 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione.

Una donna di 63 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione;; una donna di 35 anni di Firenze in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione.

Un caso nel territorio pratese: un uomo di 64 anni di Prato ricoverato in buone condizioni al Santo Stefano di Prato.

Un caso nel territorio empolese: un uomo di 60 anni di Empoli, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio con sorveglianza attiva del medico di medicina generale e del dipartimento di prevenzione.

Quattro casi nel territorio pistoiese: un uomo di 73 anni di Pistoia ricoverato in discrete condizioni al San Jacopo di Pistoia; un uomo di 53 anni di San Marcello Pistoiese ricoverato in condizioni critiche al San Jacopo di Pistoia; un uomo di 63 anni di Quarrata, ricoverato in condizioni critiche al San Jacopo di Pistoia; un uomo di 88 anni di Ponte Buggianese, ricoverato in condizioni critiche al S.S. Cosma e Damiano di Pescia.

A breve, conclusa l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti dei singoli soggetti contagiati, saranno informate adeguatamente le autorità territoriali.