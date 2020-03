Cinequarantena: cinquanta film da vedere ai tempi del Coronavirus: GIORNO/1

I consigli del Cineforum di San Casciano: li potrete avere in Dvd, oppure da trovare sulle varie piattaforme

Per ammazzare il tempo (e il Covid-19), una soluzione è stare a casa a guardarsi alcuni film. Nei giorni normali magari non abbiamo tempo. Ecco che queste ore potrebbero essere utilizzate per divertirsi e arricchirsi.

Ecco alcuni film utili. Questa selezione è mirata per provare a migliorare la vostra vita e di chi vi sta intorno.

Cinque film al giorno per dieci giorni, consigliati dal Cineforum di San Casciano. Il perché di queste scelte?

Partendo da frasi che dovremmo ricordarci di applicare nel quotidiano, ecco alcuni film da vedere e rivedere. Considerate che nella lista non ci sono film del 2020.

GIORNO 1

1 L’attimo Fuggente di Peter Weir con Robin Williams, Ethan Hawke

Trama: Il prof. Keating, educatore anticonformista, arriva in un college tradizionalista insegnando ai ragazzi a cogliere l’attimo e a vivere seguendo le proprie idee.

Robin Williams vale da solo oltre metà film. "Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva".

2 I Sogni di Walter Mitty di e con Ben Stiller e con Kristen Wiig, Sean Penn

"La vita è avere coraggio e affrontare l'ignoto. Trovarsi l'un l'altro e sentirsi. È questo lo scopo della vita"

Trama: Walter Mitty è un archivista di negativi di un importante rivista. Quando però il giornale cartaceo chiude, inizia per lui un viaggio che sarà l’occasione per rimettersi in gioco.

3 Into the wild di Sean Penn con Emile Hirsch, William Hurt

“Se ammettiamo che l’essere umano possa essere governato dalla ragione, ci precludiamo la possibilità di vivere”

Trama: La storia vera di Christoph McCandless che decise di lasciare tutto per andare a saziare la sua sete di avventura nei luoghi più selvaggi dell’America. Alaska compresa. Le musiche di Eddie Vedder avvolgono lo spettatore nel viaggio.

4 Il curioso caso di Benjamin Button di David Fincher con Brad Pitt e Cate Blanchett

"La nostra vita è fatta di occasioni, anche di quelle che abbiamo perso"

Trama: Benjamin Button nasce il giorno della fine della guerra. Ha la salute di un novantenne, ma più passa il tempo e più ringiovanisce esteticamente. Un gioiello firmato da Fincher con due attori stratosferici (Pitt e Blanchett).

5 C’eravamo tanto amati Di Ettore Scola con Vittorio Gassman, Nino Manfredi, Stefania Sandrelli

“Chi vince la battaglia con la coscienza ha vinto la guerra con l’esistenza”

Trama: Tre amici attraverso 30 anni di storia italiana. C’è il professore meridionale, l’infermiere e soprattutto l’avvocato.

Un capolavoro firmato Ettore Scola. Uno dei più grandi film del nostro cinema.