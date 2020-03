Una domenica con 55 casi positivi nell'area Ausl Toscana Centro

Fra i residenti nella "nostra" area: a Barberino Tavarnelle, San Casciano, Greve in Chianti e Bagno a Ripoli

FIRENZE - Sono 55 i casi positivi nei territori dell’Ausl Toscana Centro. Di seguito il dettaglio (ricordiamo che quello segnalato è il comune di residenza che non obbligatoriamente coincide con il domicilio).

Sono 28 i casi nel territorio fiorentino: un uomo di 70 anni di Rignano sull’Arno ricoverato in discrete condizioni al Santa Maria Annunziata; un uomo di 74 anni di Pontassieve in discrete condizioni al Santa Maria Annunziata; un uomo di 81 anni di Firenze ricoverato in condizioni critiche a Careggi; una donna di 84 anni di Firenze, ricoverata in buone condizioni a Careggi; una donna di 50 anni di Firenze ricoverata in buone condizioni al Santa Maria Nuova.

Poi una donna di 73 anni di Firenze ricoverata in buone condizioni al Santa Maria Nuova; un uomo di 95 anni di Firenze ricoverato in condizioni discrete a Careggi; un uomo di 43 anni di San Casciano, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Annunziata; un uomo di 73 anni di Firenze, ricoverato in condizioni discrete a Careggi; una donna di 70 anni di Firenze, ricoverata in condizioni discrete a Careggi; un uomo di 82 anni di Firenze, ricoverato in buone condizioni al San Giovanni di Dio; una donna di 30 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio.

Una donna di 72 anni di Firenze, ricoverata in buone condizioni al San Giovanni di Dio; una donna di 91 anni di Scandicci, ricoverata in condizioni discrete al San Giovanni di Dio; un uomo di 79 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio; un uomo di 46 anni di Scandicci, ricoverato in buone condizioni al San Giovanni di Dio; un uomo di 75 anni di Fiesole ricoverato in buone condizioni a Careggi; una donna di 74 anni di Firenze ricoverata in buone condizioni a Careggi; una donna di 55 anni di Calenzano in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio.

Una donna di 69 anni di Bagno a Ripoli, ricoverata in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata; un uomo di 39 anni di Firenze, ricoverato in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata; un uomo di 38 anni di Barberino Tavarnelle, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Nuova; una donna di 47 anni di Firenze, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio; una donna di 66 anni di Barberino di Mugello ricoverata in condizioni critiche al Santa Maria Nuova; una donna di Greve in Chianti di 87 anni ricoverata in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata; una donna di Bagno a Ripoli di 75 anni ricoverata in condizioni discrete al Santa Maria Annunziata.



Una donna di 46 anni di Fiesole, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio; un uomo di 76 anni di Pontassieve, ricoverato in buone condizioni al Santa Maria Annunziata.

Sei casi nel territorio pratese: un uomo di 59 anni di Prato, ricoverato in discrete condizioni al Santo Stefano di Prato; una donna di 80 anni di Prato, ricoverata in buone condizioni al Santo Stefano di Prato: un uomo di 80 anni di Montemurlo, ricoverato in buone condizioni al Santo Stefano; un uomo di 58 anni di Montemurlo, ricoverato in condizioni critiche al Santo Stefano; un uomo di 79 anni di Carmignano, ricoverato in buone condizioni al Santo Stefano; un uomo di 77 anni di Prato, ricoverato in buone condizioni al Santo Stefano.

Sei casi nel territorio empolese: una donna di 81 anni di Fucecchio, ricoverata in buone condizioni al San Giuseppe di Empoli; una donna di 97 anni di Empoli ricoverata in buone condizioni al San Giuseppe di Empoli; un uomo di 88 anni di Lucca, ricoverato in buone condizioni al San Giuseppe di Empoli; un uomo di 67 anni di Castelfiorentino, ricoverato in buone condizioni al San Giuseppe di Empoli; un uomo di 52 anni di Santa Croce sull’Arno ricoverato in buone condizioni al San Giuseppe di Empoli; un uomo di 51 anni di Fucecchio ricoverato in buone condizioni al San Giuseppe di Empoli.

Quindici i casi nel territorio pistoiese: una donna di 81 anni di Pistoia in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio; una donna di 88 anni di Pistoia, in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio; un uomo di 61 anni di Pistoia in buone condizioni, in isolamento presso il proprio domicilio; un uomo di 82 anni di Pistoia ricoverato in buone condizioni al San Jacopo; un uomo di 73 anni di Pistoia ricoverato in buone condizioni al San Jacopo; un uomo di 42 anni di Serravalle Pistoiese, in buone condizioni al San Jacopo.

Un uomo di 77 anni di Buggiano, ricoverato in buone condizioni al San Jacopo; un uomo di 84 di Pistoia, ricoverato in buone condizioni al San Jacopo; un uomo di 79 anni di Pistoia ricoverato in buone condizioni al San Jacopo; un uomo di 36 anni di Buggiano, ricoverato in buone condizioni al San Jacopo; un uomo di 64 anni di Quarrata, ricoverato in buone condizioni al San Jacopo; una donna di 47 anni di San Marcello Piteglio, ricoverata in buone condizioni al San Jacopo.

Un uomo di 71 anni di Serravalle Pistoiese ricoverato in buone condizioni al San Jacopo; una donna di 80 anni di Pistoia ricoverata in condizioni critiche al San Jacopo; un uomo di 80 anni di Pistoia ricoverato in buone condizioni al San Jacopo

A breve, conclusa l’indagine epidemiologica per individuare i contatti stretti dei singoli soggetti contagiati, saranno informate adeguatamente le autorità territoriali.