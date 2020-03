Leggere ai tempi del Coronavirus, Filippo Semplici consegna il suo libro al sindaco

Lo scrittore barberinese: "Riscoprite il piacere di leggere e scrivere in solitaria e con i vostri figli"

BARBERINO TAVARNELLE - Una tranquilla vacanza in Toscana che si trasforma in qualcosa di ben diverso dal sogno dell’immaginario collettivo.

E’ appassionato di generi noir e horror lo scrittore toscano Filippo Semplici, autore del libro “I misteri di Borgoladro”, primo romanzo edito da Newton Compton, che cerca e ricostruisce con la penna scenari da paura nella dimensione della normalità.

In questo caso il contesto idilliaco è quello delle colline e dei borghi della bella Toscana, ispirato ai territori di origine dello scrittore che vive e lavora a Barberino Tavarnelle, tra Chianti e Valdelsa.

Per presentare l’ultima fatica di Filippo Semplici il vicesindaco Giacomo Trentanovi aveva organizzato la presentazione del libro nella biblioteca comunale di Tavarnelle, rinviata a causa della crisi epidemiologica del Coronavirus.

Intanto una speciale consegna a distanza, che invita a leggere la storia di Orlando ed Elise, e più ingenerale a dedicarsi a passioni letterarie ai tempi del Coronavirus, è avvenuta tra l’autore e il sindaco David Baroncelli nella sala consiliare di Barberino Val d’Elsa.

“Proprio nella fase in cui le misure governative invitano a restare a casa e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario abbiamo avuto il piacere con l’autore - commenta il sindaco - di offrire l’immagine di un ponte tra lettori e lettura, tra autori e scrittura, il libro che mi è stato consegnato a distanza è un’altra importante occasione per esortare i cittadini ad impiegare il tempo "sospeso", condizionato dal rischio del contagio da Covid-19, e dare spazio ai propri interessi”.

Un appello che raccomanda anche l’autore Filippo Semplici: “E’ il momento giusto per rispolverare una bella abitudine - prosegue lo scrittore - la lettura e perché no anche la scrittura, attività che aiutano ad alleggerire il peso delle giornate di isolamento forzoso, a liberare la fantasia, l’immaginazione. Invito i genitori in particolare a leggere ad alta voce ai propri figli ed esorto i ragazzi a riscoprire il piacere della lettura, dai classici agli autori contemporanei. Leggere costa poco e si può scegliere da casa, oltre agli store online, ricordo che esistono gli e-book, anche il mio è disponibile a meno di un euro”.

Il vicesindaco Giacomo Trentanovi ci tiene a far sapere che la presentazione pubblica de “I misteri di Borgoladro” sarà allestita in data da stabilire, in ogni caso al termine dell’emergenza sanitaria di rilevanza internazionale.