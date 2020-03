Borse e accessori moda, perché conviene acquistare online

Qui vi diamo anche alcuni consigli sulla sicurezza del vostro acquisto: ovvero come limitare i rischi di "fregatura"

Acquistare online per sfruttare tutti i vantaggi che questo approccio implica: un’evidenza che si sta riflettendo un po’ in tutti i comparti dell’economia dato che anche gli italiani sperimentano ormai da anni le peculiarità dello shopping online.

Per comprendere meglio la portata del fenomeno basti pensare che per il 2019 il totale del valore degli acquisti in rete a toccato i i 31,6 miliardi di euro, con un crescita del 15% rispetto al 2018. Primo canale utilizzato per gli acquisti, lo smartphone che supera così lo shopping da desktop.

In fase iniziale ci si rivolgeva al web per acquistare soprattutto prodotti del settore tecnologico, libri, cd e tutto ciò che non richiedesse un riscontro immediato come nel caso dei prodotti alimentari o di abbigliamento.

Oggi la tendenza si è ribaltata e perfino i prodotti alimentari si acquistano in rete, così come capi di moda ed accessori: ebbene si, anche il rito di entrare in una boutique e provarsi fisicamente gli abiti è stato parzialmente soppiantato da acquisti in rete.

I vantaggi di acquistare in rete

I vantaggi sono presto detti: acquistare online è più facile, immediato, richiede meno tempo ed è comodo in quanto è possibile fare shopping in qualsiasi momento della giornata ed ovunque ci si trovi. Tutto quello che occorre è avere un pc o uno smartphone connesso ad internet.

Mettiamoci anche il fatto che in rete quasi sempre si va ad avere un risparmio in termini economici; gli stessi prodotti quasi sempre costano meno, motivo per il quale sono in molti a prediligere questa modalità.

Resta la difficoltà di non potersi provare i capi di abbigliamento: non a caso parlando di moda sono soprattutto gli accessori ad andare per la maggiore in termini di acquisti online.

Pensiamo alle borse ad esempio: chi acquista ha già ben chiaro il modello che desidera e non deve provarlo. Ed in rete è ormai vasto il mercato delle borse firmate scontate, un’occasione per le tante donne che sognano borse griffate a prezzi di vantaggio.

Consigli sulla sicurezza

Ultima parentesi, legata al fattore sicurezza: acquistare in rete ha indubbiamente molti vantaggi ma sono presenti anche rischi. Assicurarsi sempre che si stia procedendo all’acquisto su un sito conosciuto, che abbia tutti i requisiti di sicurezza a partire dal certificato ssl (quindi sito in https).

Controllare sempre i riferimenti per capire chi è il soggetto in questione, dove opera, se ha una sede fisica ed una partita iva esposta.

Anche i metodi di spedizione e le condizioni di vendita devono essere analizzati a fondo. In sostanza assicurarsi sulla affidabilità del venditore e non lasciarsi attirare da offerte estremamente vantaggiose, dietro alle quali può nascondersi una truffa.