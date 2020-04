Attivato anche a Bagno a Ripoli: le uova di Pasqua dell'ATT arrivano a casa

Il ricavato sarà interamente devoluto a sostenere l'assistenza ai pazienti oncologici

BAGNO A RIPOLI - Le uova dell’ATT quest’anno arrivano direttamente a casa. Per fronteggiare l’emergenza Covid-19, l’Associazione Tumori Toscana ha attivato su tutto il territorio regionale e quindi anche a Bagno a Ripoli il servizio di consegna a domicilio in sostituzione della tradizionale vendita benefica nelle piazze.

Le uova pasquali, ma anche deliziosi coniglietti di cioccolato, potranno essere ordinati online per poi essere recapitati a casa.

“In questa Pasqua così particolare – spiegano gli operatori dell’Associazione - regalare un Uovo ATT è ancora più importante. L’ATT sta affrontando questo difficile periodo accanto ai malati di tumore e in questi giorni si è verificato un notevole aumento delle richieste di assistenza. Con un piccolo gesto potrete aiutare i malati di tumore e donare a tutti un messaggio di speranza”.

Sul sito di ATT (https://associazionetumoritoscana.it) l’elenco completo dei prodotti acquistabili. Il ricavato servirà a sostenere l'attività di assistenza e supporto dell'Associazione per i pazienti oncologici.

Per effettuare un’ordinazione è necessario inviare un’email a: silvia.celli@associazionetumoritoscana.it per la sede di Firenze e per conoscenza sempre anche all’indirizzo amministrazione@associazionetumoritoscana.it indicando tipologia e quantità di prodotti richiesti ed eventuale indirizzo di spedizione.

I prodotti saranno consegnati a domicilio da ATT nella data concordata al momento dell’ordine e il pagamento avverrà attraverso bonifico bancario (conto intestato a Associazione Tumori Toscana c/o Banca Intesa per donazioni sede di Firenze - IBAN: IT 20 I 03069 02898 000000001700; Causale: Pasqua ATT 2020). Per maggiori informazioni: 0552466666, 0574570835.