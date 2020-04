Le persone positive in ogni comune della provincia: Bagno a Ripoli secondo solo a Firenze

Dato (117 persone positive al tampone) trascinato dalle positività riscontrate in due case di cura

FIRENZE - Prima dell'aggiornamento pomeridiano di domenica 5 aprile, fissiamo per un attimo i dati delle persone trovate positive a Coronavirus nei comuni della provincia di Firenze (tolto l'Empolese Valdelsa) dall'inizio della pandemia da Covid-19.

Come vedete qui sotto (il dato è in base al domicilio della persona), a guidare è (ovviamente) il comune di Firenze. Seguito da quello di Bagno a Ripoli, che con i suoi 117 casi è l'unico che sale oltre quota 100. Trascinato dalle positività (oltre 80) in due case di cura del territorio.

Case di cura e residenze comunitarie che fanno salire anche i dati, fra gli altri, anche i dati dei comuni di Dicomano, Pelago, San Godenzo, Signa.

PROVINCIA DI FIRENZE - PERSONE POSITIVE *

- Firenze 451 (0,11%)

- Bagno a Ripoli 117 (0,45%)

- Signa 68 (0,36%)

- Scandicci 54 (0,10%)

- Dicomano 50 (0,90%)

- Pontassieve 49 (0,23%)

- Pelago 46 (0,59%)

- Sesto Fiorentino 42 (0,08%)

- San Godenzo 27 (2,43%)

- Campi Bisenzio 26 (0,05%)

- Fiesole 23 (0,16%)

- Calenzano 20 (0,11%)

- Figline Incisa 15 (0,06%)

- Greve in Chianti 14 (0,10%)

- Rufina 13 (0,18%)

- Impruneta 10 (0,06%)

- Borgo San Lorenzo 10 (0,05%)

- Reggello 9 (0,05%)

- Barberino di Mugello 7 (0,06%)

- Lastra a Signa 7 (0,03%)

- Barberino Tavarnelle 7 (0,05%)

- Vaglia 6 (0,11%)

- Vicchio 6 (0,07%)

- Rignano sull'Arno 5 (0,05%)

- Londa 5 (0,26%)

- San Casciano 5 (0,02%)

- Scarperia San Piero 4 (0,03%)

- Firenzuola 4 (0,08%)

- Marradi 1 (0,03%)

(* Senza la zona dell'Empolese Valdelsa

Dato aggiornato a sabato 4 aprile 2020

Fra parentesi la % sulla popolazione totale)