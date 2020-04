Greve-Radda in Chianti, la proposta: "Si chiede a Céline di produrre mascherine"

Iniziativa delle liste Viva i Cittadini di Radda e Viva Cittadini per Greve

GREVE-RADDA IN CHIANTI - Iniziative delle liste Viva (Cittadini di Radda in Chianti e Cittadini per Greve in Chianti), che con i loro consiglieri comunali (Vincenzo Bucci a Radda, Fabio Baldi e Simone Secchi a Greve) avanzano ai rispettivi sindaci (Pier Paolo Mugnaini e Paolo Sottani), una "proposta di iniziativa per far produrre mascherine ed altri presidi sanitari sul territorio chiantigiano".

"Sul territorio dei comuni di Greve e Radda in Chianti - scrivono - come su quello di tanti altri comuni del Chianti e della Toscana, sono presenti innumerevoli aziende di pelletteria e di sartoria di alta moda e comunque organizzate con personale di grande professionalità e con produzioni di altissima qualità. In questo momento le loro produzioni sono ferme ed anche quando riprenderanno avranno, purtroppo, presumibilmente, importanti difficoltà di mercato".

"In questo momento - proseguono - c’è un’impellente necessità di produzione di mascherine del tipo “chirurgico” che possono essere prodotte con macchinari e materiali sicuramente presenti all’interno di queste aziende; inoltre possiamo dire che in prospettiva di medio periodo, probabilmente la mascherina diverrà un accessorio necessario alla ripresa della vita normale di tutti i giorni".

"Per questo - dicono Bucci, Baldi e Secchi - proponiamo ai sindaci di questo territorio di sollecitare le aziende del settore a produrre mascherine almeno del tipo più semplice ed anche magari di quelle che servono al settore sanitario, riconvertendo una parte delle loro linee produttive".

"Questo - rimarcano - vale in particolare per Radda e Greve in Chianti, ad esempio per gli importanti stabilimenti produttivo della Céline che, fra l’altro, facendo parte di un importante gruppo finanziario internazionale, potrà facilmente reperire i finanziamenti necessari ed individuare gli sbocchi commerciali per produrre in misura significativa questi importantissimi presidi sanitari, che in passato, per i processi di globalizzazione, sono stati prodotti solo in altre parti del mondo molto lontane da noi. Presidi che in futuro sembrano dover diventare un nuovo accessorio di abbigliamento".